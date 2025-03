Δύο είναι οι νεκροί ενώ τρία άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο Μανχάιμ, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων.

Στην περιοχή του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι δράστες. Ζητούν δε από τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων του.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Thomas Strobl, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο τύπου dpa ότι ο ύποπτος είναι ένας 40χρονος Γερμανός πολίτης από το γειτονικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, πρόκειται για άνδρα ο οποίος πάσχει από ψυχική νόσο.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



pic.twitter.com/vqwBzjoqpu