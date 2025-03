Η αυστριακή αστυνομία έδωσε πριν από λίγο και πάλι στην κυκλοφορία τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, αφού διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα έπειτα από απειλητικά μηνύματά που έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο σταθμός εκκενώθηκε και διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων για περίπου δύο ώρες, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες, μεταξύ άλλων για εκρηκτικά.

I'm at the Hauptbanhof in Vienna, and right now, for some unannounced reason, the entire station complex is on red alert. pic.twitter.com/mzaPlzAssS