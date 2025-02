Ο θρυλικός αστέρας του Χόλιγουντ, Τζιν Χάκμαν, και η σύζυγός του, Μπέτσι Αράκουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε, μαζί με τον σκύλο τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

O σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Adan Mendoza, δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την αιτία θανάτου ούτε ανέφερε το πότε ενδέχεται να απεβίωσε το ζευγάρι, όταν ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο ηθοποιός είχε μόλις συμπληρώσει τα 95 του χρόνια στα τέλη Ιανουαρίου.

Ήταν γνωστός για τον μοναχικό του χαρακτήρα, ενώ δεν είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινία από το 2004, όταν έπαιξε τον ρόλο του Μονρόε «Ίγκλ» Κόουλ στην πολιτική σάτιρα Welcome to Mooseport.

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία Bonnie and Clyde το 1967 και στη συνέχεια συμμετείχε σε μια σειρά από αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως «Superman», «The French Connection» και «Get Shorty».

Ωστόσο, το 2004 ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποκριτική. Μαζεύοντας τα πράγματά του, άφησε το Λος Άντζελες και εγκαταστάθηκε στο ήσυχο Νέο Μεξικό χωρίς να κοιτάξει πίσω.

Αρχικά, πολλοί πίστεψαν ότι η αναπάντεχη απόφαση είχε σχέση με τον γάμο του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στην πραγματικότητα αποφάσισε να σταματήσει την υποκριτική λόγω του έντονου άγχους που βίωνε, το οποίο έγινε αβάσταχτο μετά τα προβλήματα με την καρδιά του.

Η τελευταία εμφάνιση

Πέρυσι, αυτός και η Μπέτσι, μια 63χρονη κλασική πιανίστα, εθεάθησαν για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες.

Ο Χάκμαν κρατούσε το χέρι της συζύγου του για να σταθεί όρθιος, καθώς οι δυο τους απολάμβαναν ένα γεύμα στο εστιατόριο Pappadeaux’s Seafood Kitchen στο Σάντα Φε, του Νέου Μεξικό.

Πριν από το δείπνο, ο Χάκμαν απόλαυσε έναν καφέ και μια φέτα μηλόπιτας από τοπικό κατάστημα Speedway, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

Η έξοδος του ζευγαριού σηματοδότησε την πρώτη φορά που εθεάθησαν μαζί δημόσια μετά από 21 χρόνια, με την τελευταία φορά να είναι στα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας του 2003, όπου ο Χάκμαν ήταν και ο νικητής.

Ο θρυλικός κάτοχος δύο Όσκαρ και η μακροχρόνια σύντροφός του φαίνονταν να είναι σε καλή διάθεση όταν έφυγαν μαζί από το εστιατόριο.

Το 2008, είχε δηλώσεις μιλώντας στο Reuters: «Δεν έχω κάνει συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσω τη συνταξιοδότηση, αλλά ναι, δεν πρόκειται να ξαναπαίξω σε ταινία» συμπληρώνοντας ότι: «μου έχουν πει να μην το λέω τα τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που προκύψει κάποιος εξαιρετικός ρόλος, αλλά πραγματικά δεν θέλω να το κάνω πια».

Γεννημένος στην Καλιφόρνια στις 30 Ιανουαρίου 1930, είχε καταταγεί στον στρατό σε ηλικία 16 ετών, έχοντας δηλώσει ψευδή ηλικία, και υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια και έξι μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, επέστρεψε στην Καλιφόρνια και αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική, αφού έζησε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη.

Η μεγάλη καριέρα και οι βραβεύσεις

Ο Τζιν Χάκμαν ήταν βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1971 Ο άνθρωπος από τη Γαλλία, καθώς και με Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1992 Οι ασυγχώρητοι.

Ο Χάκμαν που έχει αποσυρθεί από τα κινηματογραφικά δρώμενα από το 2004 είναι επίσης συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων. Έγινε γνωστός το 1967 με την ερμηνεία του στην ταινία Μπόνι και Κλάιντ (Bonnie & Clyde). Άλλες του αξιόλογες ταινίες είναι: Ποτέ δεν τραγούδησα για τον πατέρα μου (I Never Sang for My Father, 1970), Ο άνθρωπος από τη Γαλλία (The French Connection, 1971), Η συνομιλία (The Conversation, 1974), Σούπερμαν (Superman, 1978, Πάθος για το μπάσκετ (Hoosers, 1986), Ο Μισσισσιπής καίγεται (Mississippi Burning, 1989), Οι ασυγχώρητοι (Unforgiven, 1992), Η φίρμα (The Firm, 1993), Πιάστε τον κοντό (Get Shorty, 1995), Οικογένεια Τενενμπάουμ (The Royal Tenenbaums, 2001) και Καρδιοκατακτητές (Heartbreakers, 2001). Ο Χάκμαν έχει επίσης βραβευτεί με τρεις Χρυσές Σφαίρες και με δυο Βραβεία BAFTA.