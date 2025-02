Ο νεοδιορισθείς διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, πιστός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας αργά το βράδυ του Σαββάτου να «παγώσουν» τις απαντήσεις τους σε ένα αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού (OPM), το οποίο, όπως προειδοποίησε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απομακρύνσεις εργαζομένων από τον ομοσπονδιακό τομέα.

Ο Πατέλ, γνωστός για τη ρητορική του σχετικά με τη «βαθύ κράτος» και την υποτιθέμενη λίστα του με δεκάδες εχθρούς του προέδρου, αναφέρθηκε στο email του OPM σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι το FBI «έχει τον έλεγχο όλων των διαδικασιών αξιολόγησής του» και προσθέτοντας: «παρακαλώ παγώστε οποιαδήποτε απάντηση» στο αίτημα της υπηρεσίας για παροχή πληροφοριών.

One day on the job and I've already found something to like about Kash Patel. He basically just told Elon Musk to go fuck himself. pic.twitter.com/zURmDTzdws