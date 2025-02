Προκλητικές χαρακτήρισε σήμερα το Κρεμλίνο τις κατηγορίες του Κιέβου, τις οποίες απέρριψε, ότι ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές στη σαρκοφάγο που έχει τοποθετηθεί στον τέταρτο αντιδραστήρα του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά τόνισε ότι η Ρωσία δεν επιτίθεται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Δεν διαθέτω συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτό που γνωρίζω ότι είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει θέμα με πλήγμα εναντίον αυτής ή της άλλης πυρηνικής εγκατάστασης (…) ο ρωσικός στρατός δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει», εξήγησε.

«Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για μία ακόμη πρόκληση», εκτίμησε ο Πεσκόφ. «Στο καθεστώς του Κιέβου αρέσει να κάνει ακριβώς αυτό και στην πραγματικότητα δεν διστάζει να το κάνει», κατέληξε.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι ρωσική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ.

«Την περασμένη νύκτα επιθετικό drone της Ρωσίας εξοπλισμένο με ιδιαίτερα εκρηκτική κεφαλή έπληξε τη σαρκοφάγο που προστατεύει τον κόσμο από τη ραδιενέργεια του τέταρτου αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



