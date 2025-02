Μαζί με Αμερικανούς πεζοναύτες, που βρίσκονται στη Γερμανία, γυμνάστηκε ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο αμφιλεγόμενος Πιτ Χέγκσεθ πριν πάρει μέρος στην πρώτη του Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον νέο του τίτλο.

Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ άλλοτε πανελίστας του Fox News, με τα αναρίθμητα μιλιταριστικά τατουάζ, ανήρτησε τις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να γυμνάζεται μαζί με τους πεζοναύτες. Ο νέος υπουργός Άμυνας έχει άλλωστε πάρει μέρος τόσο στον πόλεμο του Αφγανιστάν όσο και σε εκείνον του Ιράκ ως μέλος του αμερικανικού στρατού.

Strength equals readiness. Kicked off the day with PT alongside the warriors of 1/10 SFG.



No bureacracy—just sharp minds, strong bodies, and a mission-first mindset. pic.twitter.com/9lATvWhabH