Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τρίτης στην Πρεγιαγκράζ, στη βόρεια Ινδία, όταν ποδοπατήθηκαν από τον κόσμο κατά τη διάρκεια του μεγάλου ινδουιστικού προσκυνήματος Κουμπ Μελά, όπως ανέφερε γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

17 people have died and many devotees have been injured in a stampede during Amrit Snan on the day of Mauni Amavasya in Maha Kumbh Prayagraj.#MahaKumbh2025 #Mahakumbh_100Million #mahakumbh2025prayagraj #MahakumbhCalling #kumbh2025 #KumbhaMela pic.twitter.com/n7zVwjcwIr — jagritimedia.com (@jagriti23091982) January 29, 2025

Πολλοί άλλοι πιστοί τραυματίστηκαν στο περιστατικό, με μερικούς να φέρουν σοβαρά τραύματα και να μεταφέρονται σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον γιατρό στο κέντρο υγείας της πόλης, όπου διακομίστηκαν τα θύματα. Ο γιατρός ζήτησε να μην αναφερθεί το όνομά του.

VIDEO | Maha Kumbh 2025: An ambulance makes its way from between the massive crowd at Mela area. #mahakumbh2025prayagraj #MahaKumbhWithPTI pic.twitter.com/boOjCuwjE1 — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025