Η διαδικασία των μαζικών απελάσεων μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει εμπόδια, καθώς το Μεξικό αρνήθηκε να δώσει άδεια προσγείωσης σε αεροσκάφος που μετέφερε τους πρώτους μετανάστες που εκδιώχθηκαν από την χώρα.

Το βράδυ της Πέμπτης, δύο στρατιωτικά αεροσκάφη C-17 των ΗΠΑ απογειώθηκαν μεταφέροντας μετανάστες στη Γουατεμάλα. Ωστόσο, η πτήση που είχε προγραμματιστεί να κατευθυνθεί στο Μεξικό δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι μεξικανικές αρχές δεν έδωσαν την απαραίτητη άδεια εισόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το NBC, κάθε αεροσκάφος που έφτασε στη Γουατεμάλα μετέφερε περίπου 80 άτομα. Μια τρίτη πτήση, που είχε σχεδιαστεί για να αναχωρήσει προς το Μεξικό, ματαιώθηκε εξαιτίας της άρνησης προσγείωσης του πρώτου αεροσκάφους.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξει νέα απόπειρα απέλασης την Παρασκευή ή αν οι επιχειρήσεις επιστροφής μεταναστών θα συνεχιστούν το Σάββατο.

Από την αρχή της προεδρίας του, ο Τραμπ είχε ανακηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα, αναθέτοντας στον στρατό να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας. Επιπλέον, είχε υπογράψει διάταγμα για την κατάργηση της αυτόματης απόκτησης ιθαγένειας από παιδιά παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ, το οποίο ωστόσο κρίθηκε αντισυνταγματικό.

Η Καρολίν Λίβιτ, βοηθός του Προέδρου και Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X φωτογραφίες που δείχνουν μετανάστες να επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος. Οι άνδρες φαίνονται αλυσοδεμένοι, με αλυσίδα περασμένη γύρω από τη μέση τους και τα χέρια δεμένα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους πτήσεις. Στρατιωτικοί τους συνοδεύουν κατά την άνοδό τους στη ράμπα του αεροσκάφους.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1