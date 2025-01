Κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει στον διάδοχό του ένα σημείωμα και αυτό έκανε και ο Τζο Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ο απελθών πρόεδρος του είχε αφήσει κάποιο σημείωμα, με τον Τραμπ να απαντά καταφατικά, να δείχνει μάλιστα το κλειστό φακελάκι, αλλά να μην αποκαλύπτει το περιεχόμενό του.

Ωστόσο, ανταποκριτής του Fox News στον Λευκό Οίκο αποκαλύπτει τι γράφει.

«Προς τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ

Αγαπητέ πρόεδρε Τραμπ,

Φεύγοντας από το ιερό αυτό γραφείο, εύχομαι σε εσένα και την οικογένειά σου τα καλύτερα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο αμερικανικός λαός -και όλος ο κόσμος- αναζητούν από τον Λευκό Οίκο σταθερότητα στις αναπόφευκτες καταιγίδες της Ιστορίας και η προσευχή μου είναι τα επόμενα χρόνια να είναι μια εποχή ευημερίας, ειρήνης και χάριτος για το έθνος μας.

Είθε ο Θεός να σε ευλογεί και να σε καθοδηγεί, όπως έχει ευλογήσει και καθοδηγήσει την αγαπημένη μας χώρα από την ίδρυσή της».

🚨We can exclusively report for the first time anywhere the contents of President Biden’s letter to President Trump



Dear President Trump,



As I take leave of this sacred office I wish you and your family all the best in the next four years. The American people – and people…