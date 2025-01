Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει την επίθεση με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ, η οποία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, με τον 19χρονο παλαιστίνιο δράστη να επιτίθεται σε μια ομάδα ανθρώπων που στέκονταν στο πεζοδρόμιο έξω από ένα εστιατόριο.

Ο δράστης φαίνεται στο βίντεο με το μαχαίρι στο χέρι να προκαλεί τον τρόμο, ενώ στη συνέχεια τρέχει μακριά από το σημείο.

Ο Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε λίγη ώρα αργότερα από ένοπλο πολίτη, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

TEL AVIV TERROR ATTCK 🔴 A terror attack unfolded in central Tel Aviv, leaving at least one person injured, according to police and medics. The Palestinian attacker was eliminated and pronounced dead, MDA confirmed. pic.twitter.com/H7XstQIeA2

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένας οπλισμένος με μαχαίρι τρομοκράτης μαχαίρωσε πολίτη… Ενοπλος πολίτης που βρέθηκε κοντά στο σημείο άνοιξε πυρ και εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη», αναφέρεται στην αστυνομική ανακοίνωση.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

The Israeli police announced that a shooting had occurred in Tel Aviv, central Israel, leaving a number of people injured at the scene.

The police spokeswoman said: “In a preliminary report, there were reports of a drive-by shooting incident in Tel Aviv .😢💔 pic.twitter.com/4XiwwX99j2