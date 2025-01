Μια συγγραφέας παιδικών βιβλίων από τη Φλόριντα των ΗΠΑ -γνωστή για τη συγγραφή ιστοριών για τη φιλία- κατηγορήθηκε μαζί με τον σύζυγό της για κακοποίηση και παραμέληση των υιοθετημένων παιδιών τους, δήλωσαν οι Αρχές.

Η Jennifer Wolfthal, συγγραφέας του βιβλίου «Ένας πραγματικός φίλος», και ο σύζυγός της, Joseph Wolfthal, μηχανικός της Lockheed Martin, δήλωσαν ένοχοι στις 13 Ιανουαρίου για βαριάς μορφής κακοποίηση και παραμέληση παιδιού, σύμφωνα με τις συμφωνίες απολογίας που περιήλθαν στην κατοχή του Fox News Digital και επικαλείται η New York Post.

Η Jennifer Wolfthal θα καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο σύζυγός της θα καταδικαστεί σε 10 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας.

«Αυτή η συμφωνία ομολογίας και καταδίκης διασφαλίζει ότι οι Wolfthal θα περάσουν σημαντικό χρόνο στη φυλακή, ενώ προστατεύει τα ήδη τραυματισμένα θύματα από το άγχος της κατάθεσης», ανέφερε εκπρόσωπος της eισαγγελίας της 18ης δικαστικής περιφέρειας της Φλόριντα σε δήλωσή του στο Fox News Digital.

«Το γραφείο του εισαγγελέα βεβαιώθηκε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και ο νέος κηδεμόνας των παιδιών υποστήριζαν αυτή την ποινή προτού προχωρήσει η συμφωνία».

