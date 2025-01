Η τελευταία δοκιμή του πυραύλου Starship της SpaceX κατέληξε σε αποτυχία λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας του Έλον Μασκ.

Την Πέμπτη, μετά την εκτόξευση από το Τέξας, αναφέρθηκαν προβλήματα στο ανώτερο τμήμα του πυραύλου, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος. Παρά ταύτα, ο ενισχυτής Super Heavy επέστρεψε επιτυχώς στην πλατφόρμα εκτόξευσης, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στις ομάδες ελέγχου στο έδαφος.

Η δοκιμή αυτή έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την πρώτη πτήση του πυραυλικού συστήματος New Glenn της Blue Origin, της εταιρείας που υποστηρίζεται από τον Τζεφ Μπέζος. Ο Μασκ και ο Μπέζος, δύο από τους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στην αγορά διαστημικών οχημάτων.

«Ο Starship παρουσίασε μια ταχεία μη προγραμματισμένη αποσυναρμολόγηση κατά τη διάρκεια της καύσης ανόδου. Οι ομάδες θα συνεχίσουν να εξετάζουν τα δεδομένα από τη σημερινή δοκιμή για να κατανοήσουν την αιτία», ανέφερε η SpaceX στην πλατφόρμα X.

«Σε μια τέτοια δοκιμή, η επιτυχία έγκειται στο τι μαθαίνουμε, και η σημερινή πτήση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του Starship», συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με το BBC, μη επαληθευμένα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον πύραυλο να διαλύεται στις φλόγες. Άλλα βίντεο απεικονίζουν πορτοκαλί φώτα να πετούν στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, αφήνοντας πίσω τους ένα ίχνος καπνού.

Ο Μασκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δήλωσε: «Η επιτυχία είναι αβέβαιη, αλλά η διασκέδαση εγγυημένη!», συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα βίντεο που δείχνει τα ίχνη φωτιάς στον ουρανό.

