Σάλο προκάλεσε μια ομάδα βουλευτών που ταξίδεψε σε άλλη χώρα να πάει σε συναυλία των Coldplay και τελικά κατέληξε να παίζει ξύλο με έναν πολίτη, επειδή τους τράβηξε βίντεο να διασκεδάζουν.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Anna Gvarishvili, το περιστατικό έγινε στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανάμεσα σε βουλευτές του κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» και ενός Γεωργιανού πολίτη.

Ο πολίτης Lasha Gabitashvili προσέγγισε τους βουλευτές Irakli Zarkua και Viktor Sanikidze που έτρωγαν σε ένα ακριβό εστιατόριο, απευθύνοντας ερωτήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους, ενώ τραβούσε βίντεο με το κινητό του.

What happened in Dubai? step-by-step:



GD leaders Irakli Zarkua and Viktor Sanikidze went on vacation to Dubai, likely to attend Coldplay’s concert. A Georgian citizen, Lasha Gabitashvili, accidentally encountered them while they were having lunch and asked if they were aware of… pic.twitter.com/0owbe2GaBM