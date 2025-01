Ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας χωρίς κατοίκους αναζητά έναν «γενικό διευθυντή» – με διαμονή και μισθό 31.000 δολάρια ετησίως. Το Scottish Wildlife Trust αναζητά έναν δασοφύλακα για το νησί Handa, που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες αποικίες αναπαραγωγής θαλασσοπουλιών στην Ευρώπη.

Το νησί βρίσκεται στα ανοικτά της δυτικής ακτής του Σάδερλαντ και είναι προσβάσιμο μέσω πλοίου από το Τάρμπετ.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει εβδομαδιαία ταξίδια στο απομακρυσμένο χωριό Scourie, στην ηπειρωτική χώρα, για πλύσιμο ρούχων, τραπεζικές συναλλαγές και ψώνια.

Σύμφωνα με την αγγελία εργασίας, ο Handa Island Ranger θα “διαχειρίζεται αποτελεσματικά” το πανέμορφο απομακρυσμένο νησί. Ο επιτυχών υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση προγραμμάτων εργασίας και μιας ομάδας εθελοντών. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη φροντίδα της άγριας ζωής της Handa και των 8.000 ετήσιων επισκεπτών της. Το νησί δεν έχει μόνιμους κατοίκους, οπότε η ευκαιρία θα ταίριαζε σε κάποιον που είναι ευχαριστημένος ζώντας μακριά από τη φασαρία της πόλης.

Δεν έχουν ζητηθεί συγκεκριμένα προσόντα για το ρόλο, αλλά η καλή γνώση της θαλάσσιας και χερσαίας φυσικής ιστορίας, σίγουρα θα βοηθήσει, αναφέρει η nypost.

H θέση είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι μηνών, η οποία αρχίζει τον Μάρτιο, και συνοδεύεται από μισθό 31.000 δολαρίων. Η προκήρυξη της θέσης αναφέρει: “Το Trust είναι ένας παθιασμένος εργοδότης, ενεργός στη δημιουργία μιας κουλτούρας ποικιλομορφίας και ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς που προωθεί και εκτιμά τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

WFH (Work From Handa)



A remote Scottish island needs someone to:



• Live alone on a cliff

• Be the CEO of an entire island

• Have 100K seabirds as your direct reports

• Host occasional tourists in your kingdom



$31K for 6 months + housing + best Zoom background for your… pic.twitter.com/VlS14tPe2j