Ο απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών, οι κυριότερες από τις οποίες συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες σε διάφορα προάστια και τομείς του Λος Άντζελες, αυξήθηκε σε εφτά όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του δήμου της μεγαλούπολης της Καλιφόρνιας.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα λέει ότι δεν ήταν ασφαλές να φτάσει κανείς σε πολλές περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά και ότι ο αριθμός των νεκρών «θα αλλάξει οπωσδήποτε».

Οι πυρκαγιές ανάγκασαν σχεδόν 180.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εκτίμησε το μέχρι στιγμής κόστος των ζημιών στα 52 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που θα κάνει τη συγκεκριμένη φωτιά την πιο κοστοβόρα της αμερικανικής ιστορίας.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «διοχετεύει κάθε δυνατό ομοσπονδιακό πόρο» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών του Λος Άντζελες.

I'm surging every federal resource possible to Southern California, including hundreds of federal firefighters, 30 firefighting helicopters and planes, 8 DoD C-130s, and 500 military ground-clearing personnel.



Σε ανάρτησή του στο X, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σε αυτά περιλαμβάνονται εκατοντάδες ομοσπονδιακοί πυροσβέστες, 30 πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα και 500 στρατιωτικοί που καθαρίζουν το έδαφος.

Έχουν καταστραφεί έως και 10.000 κτίρια μεταξύ της παράκτιας πυρκαγιάς Palisades, η οποία είναι πλέον η πιο καταστροφική που έχει πλήξει ποτέ την κομητεία του Λος Άντζελες, και της πυρκαγιάς Eaton, η οποία κατέστρεψε κοινότητες κάτω από τον Εθνικό Δρυμό Άντζελες στα ανατολικά. Η κομητεία του Λος Άντζελες έχει ζητήσει υποστήριξη από την Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνιας και απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις σε πιθανούς ληστές.

Ολόκληρες γειτονιές, μερικές εκ των οποίων κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από celebrities, έχουν γίνει στάχτη. Δύο κτίρια στα οποία στεγάζονταν δημοτικά σχολεία και ένα γυμνάσιο έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Τουλάχιστον πέντε πυρκαγιές πυροδοτήθηκαν από ξηρές συνθήκες και ισχυρούς ανέμους προκαλώντας πρωτοφανείς σκηνές σε περιοχές που δεν είναι γνωστές για πυρκαγιές.

Νέο μέτωπο

Η πυρκαγιά Κένεθ, στην περιοχή Γουέστ Χιλς, αναμένεται να «εξαπλωθεί γρήγορα» λόγω των «ισχυρών ανέμων», δήλωσε η επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι.

«Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι πρόκειται για μια πολύ δυναμική κατάσταση που μπορεί να αλλάξει γρήγορα», δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια νέας συνέντευξης.«Την αποκαλούμε πυρκαγιά Κένεθ στην περιοχή Γουέστ Χιλς του Λος Άντζελες στα σύνορα με την κομητεία Βεντούρα. Η πυρκαγιά αυτή ξεπερνούσε τα 50 εκτάρια».

Οι εντολές εκκένωσης είναι σε ισχύ.

Προβλέπεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές μετά τη σύλληψη 20 ατόμων από την αστυνομία για λεηλασία εγκαταλελειμμένων σπιτιών.

Τι είπε ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας

Οι απώλειες που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές είναι «πρωτοφανείς στην ιστορία της πολιτείας μας», δήλωσε ο γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας μιλώντας με ανθρώπους που «έχασαν τα πάντα».Ο ίδιος σχολίασε: «Για τόσους πολλούς, λόγω της φύσης αυτών των πυρκαγιών, δεν έχασαν μόνο το σπίτι τους, έχασαν ολόκληρη τη γειτονιά τους, έχασαν ολόκληρη την κοινότητά τους.

«Έχασαν το σχολείο τους και τον τόπο λατρείας τους. Όλα χάθηκαν». Ο κ. Σιφ δήλωσε ότι θέλει να «εκφράσει το πόνο της καρδιάς» που νιώθουν οι κάτοικοι για «αυτές τις τεράστιες απώλειες».

Τι δήλωσε ο Μπάιντεν

«Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο αφιερωμένης στην αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες.

«Έχουμε τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουμε αν φανούμε οξυδερκείς», πρόσθεσε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος θα παραχωρήσει τη θέση του την 20ή Ιανουαρίου στον Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό σκεπτικιστή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήρισε τις πυρκαγιές που συνέχιζαν να σαρώνουν το Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, «τις πιο καταστροφικές» στην ιστορία της πολιτείας της Καλιφόρνιας, υποσχόμενος ομοσπονδιακά μέσα για να τεθούν υπό έλεγχο.

«Πρόκειται για τις πιο εκτεταμένες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που οργανώθηκε με συναρμόδιους αξιωματούχους στην προεδρία για τις φωτιές, οι κυριότερες από τις οποίες παρέμεναν χθες εντελώς ανεξέλεγκτες.

Ο κ. Μπάιντεν σημείωσε πως θα ζητήσει βοήθεια από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο και έκρινε πως τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου πρέπει να κινητοποιηθούν με τη σειρά τους για να συνεισφέρουν στην προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση.