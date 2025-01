Η απόφαση του Έλον Μασκ να φιλοξενήσει τη γερμανίδα ακροδεξιά ηγέτιδα Άλις Βάιντελ σε ζωντανή μετάδοση στο X έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ηγέτες και νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη Δευτέρα, κάλεσαν τις Βρυξέλλες να χρησιμοποιήσουν τη νομική εξουσία που διαθέτουν για να περιορίσουν τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ο ιδρυτής της SpaceX, ο οποίος σύντομα θα αναλάβει ανώτατο ρόλο στη νέα κυβέρνηση Τραμπ, ενδέχεται να βρεθεί σε νομικές δυσκολίες βάσει του νέου ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, ανάλογα με το εάν η ζωντανή μετάδοση της Πέμπτης θεωρηθεί ότι δίνει αθέμιτο πλεονέκτημα στη Βάιντελ ενόψει των γερμανικών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου.

Nur noch 3 Tage! Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X statt.

Only 3 days to go: On January 9th at 1pm EST, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X. pic.twitter.com/pbN1ah1Wse