Ένας ερυθρός τόνος, βάρους 276 κιλών και με μέγεθος που συγκρίνεται με μια μοτοσικλέτα, πουλήθηκε έναντι 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην πιο διάσημη ιχθυόσκαλα της Ιαπωνίας, σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας για το νέο έτος.

Τον περίφημο τόνο, διεκδίκησαν οι βραβευμένοι με αστέρι Michelin εστιάτορες σούσι, Onodera Group – η αγορά έγινε χθες (05.01.2025) στην ιχθυόσκαλα Toyosu του Τόκιο στην Ιαπωνία όπως μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

