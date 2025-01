Μια οργισμένη ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν, για το μακελειό που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη. 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ καταγγέλλει ότι η χώρα είναι «σκέτη καταστροφή» και ότι έχει γίνει ρεζίλι σε όλο τον πλανήτη.

Όπως σημειώνει, «αυτό συμβαίνει όταν έχεις ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, με αδύναμη, αναποτελεσματική και σχεδόν ανύπαρκτη ηγεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επίθεση της Τετάρτης, σημείωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και οι Δημοκρατικοί εισαγγελείς «δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους».

Ο Τραμπ συνεχίζει στην ανάρτησή του: «Είναι ανίκανοι και διεφθαρμένοι, καθώς ξοδεύουν όλο τον χρόνο τους επιτιθέμενοι παράνομα στον πολιτικό τους αντίπαλο, ΕΜΕΝΑ, αντί να επικεντρωθούν στην προστασία των Αμερικανών από τα εσωτερικά και εξωτερικά βίαια ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ που έχουν παρεισφρήσει σε όλες τις πτυχές της κυβέρνησής μας και του ίδιου του Έθνους μας. Οι Δημοκρατικοί θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους που επέτρεψαν να συμβεί αυτό στη χώρα μας. Η CIA πρέπει να εμπλακεί ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά.

«Οι ΗΠΑ καταρρέουν. Μια βίαιη διάβρωση της εθνικής ασφάλειας και της δημοκρατίας είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρο το έθνος μας. Μόνο η δύναμη και η ισχυρή ηγεσία μπορούν να το σταματήσουν.

Τα λέμε στις 20 Ιανουαρίου. Ας κάνουμε ξανά σπουδαία την Αμερική».

Our Country is a disaster, a laughing stock all over the World! This is what happens when you have OPEN BORDERS, with weak, ineffective, and virtually nonexistent leadership. The DOJ, FBI, and Democrat state and local prosecutors have not done their job. They are incompetent and…