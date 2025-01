Ταυτοποίηθηκε ο δράστης της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη λίγες ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου, με τραγικό απολογισμό δέκα νεκρούς.

Ο άνδρας που οδήγησε το φορτηγάκι πάνω σε πλήθος, αναγνωρίστηκε από το FBI ως ο Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, ένας 42χρονος Αμερικανός πολίτης, κάτοικος Τέξας, ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, τονίζοντας παράλληλα ότι μια σημαία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος βρέθηκε μέσα στο όχημα.

BREAKING:



The New Orleans attacker is Shamsud Din Jabbar.



Born in Texas. Served in the US Army.



Via @karol pic.twitter.com/YQrzJAiKFd — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025

«Μια σημαία του ΙΚ βρέθηκε μέσα στο όχημα και το FBI εργάζεται για να προσδιορίσει πιθανές σχέσεις και διασυνδέσεις του ατόμου με τρομοκρατικές οργανώσεις», υπογράμμισε το FBI στην ανακοίνωσή του.

Image and video of Shamsud Din Jabbar confirmed, the suspect in the New Orleans attack.#BREAKING



The mugshot looking photo is from NY Post. Video is from Youtube. pic.twitter.com/jxrYnTr9bB — CLU (@JeremyL37464090) January 1, 2025

Όπως μετέδιδε ο Independent, επικαλούμενος δημοσίευμα των Times-Picayune, ο Τζαμπάρ ήταν ντυμένος με στρατιωτικό εξοπλισμό κατά τη στιγμή της επίθεσης.

🚨 #BREAKING: At least four suspicious packages have been detonated along Bourbon Street in New Orleans as part of an improvised explosive device investigation, per WWL



It’s also been confirmed that the suspect was wearing FULL body armor. pic.twitter.com/ArGlDc1B7h — Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2025

Οι Αρχές ερευνούν αν ο φερόμενος ως δράστης εισήλθε πρόσφατα στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Το Fox News μετέδωσε ότι το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση είχε εντοπιστεί να διασχίζει τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού προς το Τέξας πριν από δύο ημέρες αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν ο ύποπτος οδηγούσε το φορτηγό όταν αυτό εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

It looks like the terrorist attack in New Orleans involved an electric truck which is an ideal weapon for something like this. They’re heavy, fast, powerful and silent so people wouldn’t hear them coming. Fucking horrific. pic.twitter.com/axXTnz9TNf — Carlos Turnbull (@cturnbull1968) January 1, 2025

Αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής αστυνομίας ανέφεραν ότι ένας λευκός σωλήνας με ένα μαύρο ύφασμα τυλιγμένο γύρω του ήταν στερεωμένος στον κοτσαδόρο του φορτηγού, λέγοντας στο NBC News ότι είναι «πιθανό το ύφασμα να είναι σημαία ή να περιέχει κάποια διακριτικά» και οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν το θέμα.

Ο δράστης έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς και οι αρχές της Νέας Ορλεάνης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή με CPR, χωρίς αποτέλεσμα.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025

«Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό»

Η αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε στον απόηχο της σοκαριστικής επίθεσης ότι ο δράστης «ήθελε να σκοτώσει, δεν ήταν ατύχημα, ούτε περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό».

Περιγράφοντας, δε, τι συνέβη είπε ότι το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με την ίδια πολλοί από τους 10 νεκρούς και τους 30 τραυματίες είναι κάτοικοι της περιοχής.

«Ένα πτώμα εκτοξεύτηκε πάνω μου, όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία στη Νέα Ορλεάνη, όπου ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πλήθος με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν ενώ διασκέδαζαν για τον ερχομό του νέου έτους.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα φορτηγό να πέφτει πάνω σε κόσμο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο», δήλωσε ο Κέβιν Γκαρσία, 22 ετών, μιλώντας στο CNN. «Ένα πτώμα εκτοξεύτηκε πάνω μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε πυροβολισμούς.

BREAKING: Tragedy in New Orleans. The death toll has risen to 12 in a horrific car-ramming attack on Bourbon Street during New Year’s celebrations.



•Suspect wore bullet-proof body armor



•2 police officers shot



•Bomb discovered in the car



Police confirm 12 dead, 30 injured… pic.twitter.com/IJSH7aXW00 — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 1, 2025

Ένας άλλος μάρτυρας, ο 22χρονος Γουίτ Ντέιβις δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη ενώ έβγαινε από ένα νυχτερινό κέντρο στην οδό Bourbon. «Όλοι άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν και μετά κλειδώσαμε για λίγο και μετά ηρέμησαν αλλά δεν μας άφηναν να φύγουμε», είπε ο Ντέιβις.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μας έκαναν νόημα πού να πάμε και μας έλεγαν να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα πτώματα και ανθρώπους που λάμβαναν τις πρώτες βοήθειες».