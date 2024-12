Νεκρός στο κελί του βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Αντρέι Κότοφ. Ο Ρώσος ήταν ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου που διοργανώνει ταξίδια για ομοφυλόφιλους άνδρες.

Ο Αντρέι Κότοφ είχε συλληφθεί για προώθηση της LGBTQ κουλτούρας. Με απόφαση του δικαστηρίου ο Κότοφ καταδικάστηκε για «εξτρεμιστική οργάνωση», ενώ σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο κάθε έκφραση αυτής της ταυτότητας είναι αδίκημα.

Andrey Kotov, the director of the travel agency «Men Travel», which organized trips for gay tourists, was found dead in a Moscow detention center. Kotov had been accused of participating in an «LGBT extremist organization».



The investigator claims the man committed suicide. pic.twitter.com/FFHND7Zfi9