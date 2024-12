Έκρηξη σημειώθηκε σε σκάφος στη μαρίνα του Λόντερντεϊλ της Φλόριντα με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και πέντε να τραυματιστούν, το βράδυ της Δευτέρας. Η έκρηξη προκάλεσε δύο πυρκαγιές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το σκάφος να γεμίζει καύσιμα πριν την έκρηξη. «Άκουσα μια τεράστια έκρηξη και κοίταξα προς τα εκεί και είδα μια γυναίκα στον δεύτερο όροφο του σκάφους», είπε ένας από τους μάρτυρες.

Boat explosion and fire occurred at a Fort Lauderdale marina around 5:55 PM. Several people were injured. Footage is courtesy of EarthCam. pic.twitter.com/ZbvUKqhymJ

Μέχρι να καταφέρουν οι πυροσβέστες να σβήσουν πλήρως τη φωτιά, το σκάφος είχε καεί ολοσχερώς και επέπλεε στο νερό. Το δεύτερο σκάφος που έπιασε φωτιά υπέστη μόνο μερικές ζημιές, σύμφωνα με το βίντεο.

FLFR extinguishing two fires after a boat exploded at the Lauderdale Marina. A total of six people injured. We transported five to area hospitals, three with traumatic injuries. The sixth was missing in the water and located by BSO after a lengthy search, deceased unfortunately. pic.twitter.com/Ctx677NHhS