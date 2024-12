Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών στη βορειοδυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται το CNN Turk.

Τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ «δεν υπάρχουν υποψίες για σαμποτάζ», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Καρεσι και σύμφωνα και με τον κυβερνήτη της περιοχής Μπαλικεσίρ, 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 3 τραυματίστηκαν.

Ο κοινοτάρχης του χωριού που βρίσκεται κοντά στο σημείο της έκρηξης δήλωσε ότι ήταν τόσο σφοδρή που έγινε αισθητή μια δόνηση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επαρχίας, Ισμαήλ Ουστάογλου, υπάρχει ανησυχία για αύξηση του απολογισμού των θυμάτων.

«Κουνήθηκαν τα παράθυρα από την έκρηξη και είδαμε μια πύρινη σφαίρα στον ουρανό. Κομμάτια από το εκσφενδονίζονταν. Είκοσι άτομα εργάζονται συνήθως σε μια βάρδια. Στο εργοστάσιο εργάζονται συνολικά 300 άτομα. Υπήρχαν επίσης άνθρωποι από το χωρι που εργάζονταν εκεί», είπε στο CNN Turk, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

At least 12 killed in blast at plant in northwest Turkey



