Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το υπουργικό συμβούλιο.

Σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φρίλαντ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ήρθε αφού ο Τριντό της προσέφερε άλλη θέση.

«Μετά από σκέψη, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο μόνος έντιμος δρόμος είναι να παραιτηθώ από το υπουργικό συμβούλιο», ανέφερε η Φρίλαντ σε αντίγραφο της επιστολής που ανήρτησε στο X.

Η Φρίλαντ λέει ότι θα παραμείνει βουλευτής των Φιλελευθέρων και δεσμεύεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές.

