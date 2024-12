Σφοδρούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε το Ισραήλ τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 16/12 σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή Ταρτούς της Συρίας, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα σε διάφορες εγκαταστάσεις», συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας και «αποθηκών πυραύλων εδάφους-εδάφους», σύμφωνα με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Πρόκειται για τους «σφοδρότερους βομβαρδισμούς από το 2012» στην παράκτια περιοχή της Ταρτούς, όπου βρίσκεται και μία στρατηγικής σημασίας ναυτική βάση της Ρωσίας.

A footage of the explosions in Tartus overnight https://t.co/R65ZAE0BJ1 pic.twitter.com/A790DlUAwl — Guy Elster (@guyelster) December 16, 2024

Μάλιστα η έκρηξη φέρεται να ήταν τόσο μεγάλη, που μετρήθηκε ως σεισμός της τάξης των 3 Ρίχτερ.

Δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών κατέγραψε το τμήμα σεισμολογίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Ισραήλ στις 23:49 χθες το βράδυ, με επίκεντρο περίπου 28 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της πόλης Μπανιάς.

Το βάθος του σεισμού μετράται στα 32 χιλιόμετρα και δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η μέτρηση προκλήθηκε πράγματι από εκρήξεις.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ — OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024

Thank you, @CeciliaSykala . The #explosion of the ammunition depot at #Tartus , Syria was detected at Iznik, Türkiye magnetometer station 820 km away. Signal took 12 minutes to travel in the lower ionosphere. That's about twice as fast as earthquake signals travel. https://t.co/rs2nH1wtwL pic.twitter.com/3u4KYbD57f — Richard Cordaro (@rrichcord) December 16, 2024

Οι σύροι αντάρτες θεωρείται ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την περιοχή Ταρτούς, αν και η Μόσχα έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι υποχώρησε από τις βάσεις της.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρη τη Συρία.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περισσότερες από 350 επιδρομές τις τελευταίες 48 ώρες, πλήττοντας «στρατηγικές αποθήκες όπλων» στη χώρα για να μην πέσουν στα χέρια εξτρεμιστών.

Διπλασιασμό του πληθυσμού στο τμήμα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν θέλει το Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε χθες Κυριακή σχέδιο που προβλέπει διπλασιασμό του πληθυσμού στο τμήμα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτηθεί στο ισραηλινό έδαφος, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θέλει να αρχίσει νέα σύρραξη με τη Συρία, αφού κατέλαβε τον έλεγχο της λεγόμενης ουδέτερης ζώνης που επιτηρούσε ο ΟΗΕ.

Μερικές ώρες μόλις μετά την πτώση του σύρου προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ, που εκδίωξε από την εξουσία συμμαχία ανταρτών, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε διαταγή στον στρατό του να κυριεύσει την ουδέτερη ζώνη που έλεγχαν κυανόκρανοι και χώριζε τα δύο κράτη στο υψίπεδο.

Χθες η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε «ομόφωνα» το σχέδιο του κ. Νετανιάχου για τη «δημογραφική ανάπτυξη των κοινοτήτων του Γκολάν και της (πόλης) Κατσρίν», κοστολογημένο στα «40 εκατομμύρια σέκελ» (10,6 εκατ. ευρώ), υπό το φως «του πολέμου και του νέου μετώπου στη Συρία» και με δεδομένη «τη βούληση να διπλασιαστεί ο πληθυσμός του Γκολάν», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Πρόκειται για «απόφαση που ενισχύει τις κοινότητες του Γκολάν και το κράτος του Ισραήλ», κατά την ανακοίνωση. Ταυτόχρονα, ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως η χώρα του δεν θέλει να εμπλακεί σε νέο πόλεμο με τη Συρία.