Η Ρωσία φαίνεται να συσκευάζει στρατιωτικό εξοπλισμό στην αεροπορική της βάση Χμαϊμίμ στη Συρία, δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Maxar, την Παρασκευή.

Το μέλλον της ρωσικής αεροπορικής παρουσίας στη Συρία, δεν είναι ξεκάθαρο από τότε που το καθεστώς του υποστηριζόμενου από τη Ρωσία προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε από τις δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει στη Μόσχα.

Οι εικόνες της Maxar δείχνουν δύο βαρέα ρωσικά μεταφορικά αεροσκάφη An-124 στο αεροδρόμιο Χμαϊμίμ, με ανοικτές ράμπες, με πιθανότερο σκοπό να φορτώσουν βαρύ εξοπλισμό. Διακρίνονται ακόμα ελικόπτερα να αποσυναρμολογούνται και να είναι έτοιμα για μεταφορά.

Τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 έχουν επίσης μετακινηθεί από την τοποθεσία ανάπτυξής τους στην αεροπορική βάση.

Αντίθετα, όπως τονίζουν οι The Moscow Times, η βάση του ρωσικού ναυτικού στην Ταρτούς, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από την Τετάρτη, όπως έδειξαν οι εικόνες.

«Η Ρωσία φαίνεται να αποσύρει ορισμένες από τις δυνάμεις της που εδρεύουν στη Συρία μετά την ξαφνική πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών και αξιολόγηση ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών», έγραψε στο X ο Michael Kofman, συνεργάτης στο think tank Carnegie Endowment.

Russia appears to be withdrawing some of its Syria-based forces following the sudden fall of Bashar al-Assad’s regime, according to analysis of satellite photography and a Ukrainian intelligence assessment. w/ @xtophercook @maxseddonhttps://t.co/wru7ZzOzBk via @FT