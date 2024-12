Ντόμινο εξελίξεων με πολύ οδυνηρές επιπτώσεις στη γαλλική οικονομία, είναι πιθανό να προκαλέσει η πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ στη Γαλλία.

Όπως τονίζει το Politico, η πολιτική αναταραχή στη χώρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον ορατό κίνδυνο μίας νέας κρίσης χρέους που θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το κίνδυνο αυτό επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση Financial Stability Review Νοεμβρίου.

Η ΕΚΤ έχει προσθέσει στο οπλοστάσιο ένα ειδικό πιστωτικό εργαλείο που κρίθηκε αναγκαίο λόγω της διόγκωσης των ελλειμμάτων στην ευρωζώνη κατά την περίοδο της πανδημίας. Το Transmission Protection Instrument (TPI), ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρόγραμμα «επείγουσας» αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ, με στόχο να κρατηθεί χαμηλά το κόστος δανεισμού. Σε αυτή τη διαδικασία, μπαίνουν φυσικά όλες οι κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος, που στο απευκταίο σενάριο μίας επίθεσης των αγορών στο χρέος της Γαλλίας, θα κληθούν να συμβάλλουν σε ένα πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του γαλλικού Δημοσίου. Πόσο πιθανό είναι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Ο πήχης για τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ είναι ακόμα ψηλά και οι προϋποθέσεις για ενεργοποίηση του μηχανισμού σίγουρα δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί, επισημαίνει το Politco.

Ωστόσο, με τις πολιτικές εξελίξεις να εξελίσονται με γρήγορους ρυθμούς και τις αγορές «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» δεν θα ήταν κακή ιδέα μία προσομείωση της εφαρμογής του TPI.

Το εργαλείο επιτρέπει στην ΕΚΤ —υπό ορισμένες προϋποθέσεις— να αγοράζει κρατικά ομόλογα μεμονωμένων κρατών μελών για να εκτονώνει την πίεση του κόστους δανεισμού, διασφαλίζοντας έτσι ότι η ευρωζώνη δεν θα καταλήξει με επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων που ποικίλλουν στην περιοχή.

Η υποβόσκουσα οικονομική κρίση στη Γαλλία, δεν οφείλεται μόνο στην πολιτική αστάθεια που προέκυψε από την ψήφο δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μπαρνιέ. Το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας (άνω του 110% του ΑΕΠ) και τα ετήσια έξοδα τόκων που ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, χτυπούν καμπανάκια εδώ και αρκετό καιρό και αν οι αγορές θεωρήσουν τα γαλλικά ομόλογα ως επένδυση υψηλού ρίσκου, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ χειρότερες από την κρίση του ελληνικού χρέους, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσει επίθεση και στα ιταλικά ομόλογα που είναι ο επόμενος μεγάλος «ασθενής».

