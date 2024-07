Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο αντίκτυπος που θα έχουν τα γεγονότα του Σαββάτου στην Αμερική – και στον πολιτικό της βίο, αναφέρει σε ανάλυσή του του BBC προσπαθώντας να εκτιμήσει τις συνέπειες από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις αμερικανικές εκλογές.

Στο άρθρο του το βρετανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ήδη, υπήρξαν κάποιες δικομματικές εκκλήσεις για πάγωμα της ρητορικής αντιπαλότητας και εθνική ενότητα.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν -αντίπαλος του Τραμπ τον Νοέμβριο- εμφανίστηκε στις κάμερες στο Ντέλαγουερ για να κάνει δηλώσεις: “Δεν υπάρχει μέρος στην Αμερική για τέτοιου είδους βία. Είναι άρρωστο». Δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό”.

Ο πρόεδρος μίλησε αργότερα τηλεφωνικά με τον προκάτοχό του. Διέκοψε το Σαββατοκύριακο του στην παραλία και επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, αλλά το γεγονός είναι ότι η απόπειρα, αναζωπύρωσε τον κομματικό πόλεμο χαρακωμάτων που χαρακτηρίζει την αμερικανική πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί έχουν ρίξει ήδη την ευθύνη για την επίθεση στους Δημοκρατικούς που έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πρώην πρόεδρος αποτελεί απειλή για την αμερικανική δημοκρατία».

Οι εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ με σηκωμένη τη γροθιά του στον αέρα, με το αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του, και τις Μυστικές Υπηρεσίες να ορμούν πάνω του για να τον προστατεύσουν και να τον απομακρύνουν από το βήμα οπού μιλούσε στη συγκέντρωσή του στην Πενσυλβάνια δεν γράφουν απλώς ιστορία – μπορεί κάλλιστα να αλλάξουν την πορεία των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, αναφέρει το BBC.

Αυτή η συγκλονιστική πράξη πολιτικής βίας θα έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο στην εκστρατεία, επισημαίνεται. Μάλιστα, η ανάρτηση του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Ερικ, λίγο μετά την απόπειρα εναντίον του πατέρα του, προβάλλεται ως χαρακτηριστική της σημασίας που αποκτά για αυτή καθεαυτή την προεκλογική εκστρατεία η δολοφονική απόπειρα.

Ο γιος του Τραμπ, Έρικ, σημειώνει το BBC, φρόντισε να περάσει το πολιτικό μήνυμα εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες ανεβάζοντας την φωτογραφία του πατέρα του με τα αίματα στο πρόσωπο και την γροθιά υψωμένη γράφει: «Αυτός είναι ο μαχητής που χρειάζεται η Αμερική».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε στην τηλεόραση λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας του αντιπάλου του και είπε ότι δεν υπάρχει χώρος στην Αμερική για πολιτική βία σαν αυτή. Εξέφρασε την ανησυχία του για τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του και είπε ότι ελπίζει να μιλήσει μαζί του αργότερα απόψε. Μάλιστα για πρώτη φορά από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον αντίπαλό του με το μικρό του όνομα «Ντοναλντ».

Το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν σταμάτησε όλες τις πολιτικές δηλώσεις και πλέον αλλάζει όλες τις τηλεοπτικές του διαφημίσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πιστεύοντας ξεκάθαρα ότι είναι ακατάλληλο να επιτεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή και να επικεντρωθεί στην καταδίκη του τι συνέβη.

Πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα –άνθρωποι που συμφωνούν σε πολύ λίγα πράγματα– συμφωνούν στο ότι η βία δεν έχει θέση σε μια Δημοκρατία.

Οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους, Μπιλ Κλίντον έσπευσαν να καταγγείλουν τη βία και δήλωσαν ανακουφισμένοι για το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους στενότερους συμμάχους και υποστηρικτές του Τραμπ κατηγορούν ήδη τον Μπάιντεν για τη βία, με έναν Ρεπουμπλικανό βουλευτή να… ρίχνει τα βέλη του στον πρόεδρο για «υποκίνηση σε δολοφονία» σε μια ανάρτησή του στο X.

Today is not just some isolated incident.



The central premise of the Biden campaign is that President Donald Trump is an authoritarian fascist who must be stopped at all costs.



That rhetoric led directly to President Trump's attempted assassination.