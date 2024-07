Για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό της σορού ενός 14χρονου τρανς κοριτσιού κατηγορείται ένας 29χρονος στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. O 29χρονος ΝτεΣόν Γουάτκινς έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 14χρονης Πόλι Λάικενς, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

H 14χρονη εθεάθη για τελευταία φορά στις 22 Ιουνίου και δηλώθηκε ως εξαφανισμένη τρεις ημέρες αργότερα από συγγενείς. Η αστυνομία ανακάλυψε διαμελισμένα ανθρώπινα λείψανα μέσα και γύρω από τα νερά του ποταμού Σενάνγκο, και άλλα λείψανα βρέθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Pennsylvania man accused of killing, dismembering trans teen he met through dating app https://t.co/u77pcOnIYd pic.twitter.com/6mOzJJVlyJ