🔵#Nebbia al Nord in #autostrada. Chiuso in entrambe le direzioni il tratto della A1 Piacenza-Parma, tra il bivio A1/A21 e Parma. Ci sarebbero 5 tamponamenti, 17 i feriti di cui 2 gravi. Fra Fiorenzuola e Fidenza c'è chi ha scavalcato per arrivare all'autogrill. pic.twitter.com/FNMYo7fhke