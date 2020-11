Έξαλλο το Twitter με τον Πολάκη: Κυκλοφορεί κανονικά, δεν πατάμε κωδικό 6

Οι «επιστημονικές αρλούμπες» που λέει, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο Σωτήρης Τσιόδρας προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών του Twitter.

Χθες (6.11) στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του «νόμου Κατσέλη», ο κ. Πολάκης επιτέθηκε στον γνωστό λοιμωξιολόγο σχετικά με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο του lockdown.

«Ρωτώ τον φίλτατο Σωτήρη, όπως τον αποκάλεσε ο πρωθυπουργός, ισχύει ή όχι ότι η επιστημονική επιτροπή άλλαξε με πολιτική εντολή την απόφασή της στα θέματα του ανοίγματος των σχολείων, του τουρισμού και των γηπέδων, για τα οποία είχε πάρει αρνητική θέση ή έβαζε όρους;».

«Oι πραγματικοί επιστήμονες» είπε «δεν υπακούουν σε εντολές πολιτικής διαχείρισης, λένε την άποψή τους, δεν την αλλάζουν με βάση τις πολιτικές οδηγίες». Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι παίρνει «όλο το βάρος της καταγγελίας».

«Τι επιστημονικές μπούρδες είναι αυτές, κ. Σωτήρη μου, ότι τα παιδιά του Δημοτικού κολλάνε λιγότερο. Δεν μπορώ να βλέπω την ιατρική επιστήμη να μπαίνει στην υπηρεσία της αισχρής πολιτικής. Ο λόγος αυτού του μέτρου δεν είναι ότι κολλάνε λιγότερο, αλλά τα παιδιά 5-7 χρονών δεν μπορούν να κάτσουν μόνα τους στο σπίτι, ενώ τα μεγάλα παιδιά κάθονται», είπε ο κ. Πολάκης.

Μετά τις δηλώσεις αυτές άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στο Twitter για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους να τον χαρακτηρίζουν «ταγαρόβλαχο».

Πολάκης VS Τσιόδρας

Πολιτικός κλόουν VS Εξαιρετικός επιστήμονας

Λαϊκισμός VS Σοβαρότητα

Αλέξης VS Κυριάκος

...your choice...!

— Glenn Hoddle☘️ (@VP62416365) November 5, 2020