Αύγουστος Πανταζίδης: Ο 29χρονος που φιγουράρει στην ελληνική λίστα Forbes και ετοιμάζεται να γίνει αστροναύτης 

η Σταυρούλα Πεταλιού Γράφει

Fly me to the moon, let me play among the stars, έγραψε το 1954 ο Bart Howard και τραγούδησε το 1964 ο Frank Sinatra. Περίπου 56 χρόνια από τότε ο Αύγουστος Πανταζίδης δίνει τον δικό του αγώνα για να φτάσει το Φεγγάρι και να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Ο 29χρονος ξεκίνησε το μακρύ και δύσκολο όνειρό του από το Πολυτεχνείο Κρήτης όπου σπούδασε ενώ το όνομά του βρίσκεται πλέον και επίσημα στην ελληνική λίστα Forbes με τίτλο «Οι 30 πιο επιτυχημένοι κάτω των 30».

Το «μικρόβιο» όπως εξηγεί μιλώντας στο newsbeast.gr, ο υποψήφιος ιδιώτης αστροναύτης (Career Astronaut Candidate) μπήκε το 2015 όταν στο πλαίσιο της διπλωματικής του διατριβής ασχολήθηκε με τον τομέα της πλανητικής γεωλογίας και, πιο συγκεκριμένα, με την εύρεση γεωλογικά πανομοιότυπων περιοχών του Άρη στη Γη.

«Μετά από 5 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς προσπάθειας και επίτευξης επιμέρους στόχων, κατάφερα να επιλεγώ το 2019 στην πρώτη ομάδα Career Astronaut Candidates της AdvancingX, να έχω συμμετάσχει ως ανάλογος αστροναύτης σε αποστολές προσομοίωσης και να εκπαιδεύομαι και ως πιλότος» αναφέρει.

Για να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο του όνειρο έστησε την crowdfunding καμπάνια «Support me to become the first Astronaut in Greece» στην ελληνική πλατφόρμα Give & Fund. Στόχος του να γνωστοποιήσει στο ελληνικό κοινό την προσπάθειά του και να συλλεχθούν τα απαιτούμενα χρήματα, ώστε να μπορέσει να καλύψει τα απαραίτητα έξοδα που απαιτούνται για τα αεροπορικά εισιτήρια από και προς τις ΗΠΑ για τα επόμενα χρόνια, καθώς και τα κόστη των αποστολών και των εκπαιδεύσεων εντός και εκτός Ελλάδος μέχρι το 2023.

Από το Σάββατο (24/10) το όνομα του Αύγουστου συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική λίστα Forbes «Οι 30 πιο επιτυχημένοι κάτω των 30» γεγονός το οποίο θεωρεί «ηθική επιβράβευση» των μέχρι τώρα προσπαθειών του.

«Ξέρετε, στην Ελλάδα του ''ότι δηλώσεις είσαι'' και ειδικά στον τομέα του διαστήματος, τον οποίο πολλοί έχουν καπηλευθεί επικοινωνιακά, το να δηλώνεις ότι θες να γίνεις αστροναύτης πολλές φορές επιφέρει καχυποψία και αρνητικά σχόλια. Γι’ αυτόν τον λόγο, το να συγκαταλέγομαι στους 30 πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 για το 2021, πέρα από απεριόριστη χαρά για την αναγνώριση των κόπων μου, μού δίνει και δύναμη ώστε να συνεχίσω ακόμη περισσότερο την προσπάθεια» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Η ζωή ενός υποψήφιου αστροναύτη μπορεί να είναι από απλή έως και πολύ δύσκολη»

«Ως Career Astronaut Candidates, στο πλαίσιο του ''Career Astronaut Competition'', ξέρω πως η ζωή ενός υποψηφίου μπορεί να είναι από απλή έως και πολύ δύσκολη. Με άλλα λόγια, η διαδικασία στην οποία συμμετέχω από το 2019 σου δίνει το ''ελεύθερο'' να αναπτύξεις όσο πιστεύεις εσύ τις δεξιότητες που απαιτούνται, ενώ σε καλούν κάποιες φορές κάθε έτος να δώσεις συγκεκριμένες εξετάσεις για να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Επομένως, δεν δοκιμάζεσαι μόνο για το αν είσαι καλός ή κακός πιλότος, για παράδειγμα, δοκιμάζεσαι και στο κατά πόσον είσαι προσηλωμένος στον στόχο σου και θέλεις να τον πετύχεις» σημειώνει ο 29χρονος Αύγουστος.

«Μεταξύ άλλων, εκπαιδεύομαι, για παράδειγμα, ως πιλότος, δεξιότητα απαραίτητη για έναν αστροναύτη, αλλά και στο scuba diving, ώστε να εξοικειωθώ με την έλλειψη βαρύτητας. Και για να πάρετε μια πρώτη ιδέα σχετικά με τις δοκιμασίες τις οποίες πέρασα μέχρι τώρα ως Career Astronaut Candidate, αυτές συμπεριλάμβαναν ασκήσεις επί 3 ώρες στο βυθό μιας μεγάλης λίμνης της Καλιφόρνια αλλά και εργασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν σε σπηλιές από λάβα στην έρημο. Σε ό,τι αφορά τις προσομοιώσεις σε αποστολές στη Σελήνη, αυτές αποτελούν μία από τις πολλές δραστηριότητες που έχω συμπεριλάβει στην προσωπική μου εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη εμπειρία και εξοικείωση με τις λειτουργίες και τους στόχους μίας επανδρωμένης αποστολής. Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν περνούν οι 2-3 μέρες του αρχικού ενθουσιασμού και συνειδητοποιείς ότι για το επόμενο διάστημα θα βρίσκεσαι απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο μαζί με άλλα πέντε άτομα τα οποία δεν έχεις γνωρίσει ή με τα οποία δεν έχεις μιλήσει ποτέ πριν την αποστολή ενώ πρέπει γρήγορα να εξοικειωθείς με την εξαιρετικά άγευστη, αποξηραμένη εν ψυχρώ τροφή που σου παρέχουν» εξηγεί.

Τα δύσκολα τεστ και οι δοκιμασίες

Αναλύοντας τα «βήματα» που πρέπει να κάνει για να φτάσει στον στόχο του που δεν είναι άλλος από το να ταξιδέψει στο Φεγγάρι ο Αύγουστος Πανταζίδης ο οποίος έχει επιλεγεί ανάμεσα στους πρώτους 6 υποψήφιους επαγγελματίες αστροναύτες του διαγωνισμού Career Astronaut Competition επισημαίνει:

«Ο διαγωνισμός αποτελείται από 15 συνολικά τεστ που πρέπει να ''περάσεις'', ώστε να καταφέρεις να φτάσεις στο τέλος, στο οποίο είναι μία υπό-τροχιακή πτήση που έχει προγραμματιστεί για το 2023. Το 2019, όταν και ταξιδέψαμε στην Καλιφόρνια, υποβληθήκαμε στις πρώτες 2 δοκιμασίες, ενώ το 2020, δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, δεν καταφέραμε να ταξιδέψουμε, οπότε αναμένουμε μία αναδιαμόρφωση του προγράμματος μέσα στο 2021».

Οι στόχοι για το μέλλον και οι «θυσίες»

Αν όλα πάνε καλά, όπως αναφέρει, το 2023 θα διεξαχθεί η υπό-τροχιακή πτήση, η οποία και θα του δώσει την πρώτη εμπειρία σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Μετέπειτα οι στόχοι του δεν σταματούν καθώς σε δέκα χρόνια όπως λέει θα ήθελε να περάσει το κατώφλι των σαράντα ετών της ζωής του βρισκόμενος σε μία εγκατάσταση στη Σελήνη.

«Η λέξη ''θυσία'' είναι κάτι πολύ σχετικό. Σίγουρα για να πετύχεις έναν μακροπρόθεσμο στόχο, όσο μεγάλος και αν είναι, θα πρέπει να προσαρμόσεις την καθημερινότητα σου βάσει των αναγκών που προϋποθέτει το μονοπάτι που έχεις διαλέξει προκειμένου να φτάσεις στο… χρυσό δισκοπότηρο. Υπήρχαν χρονικές περίοδοι μέχρι στιγμής κατά τις οποίες είχα ξεχάσει ποια είναι η διαφορά στο πρόγραμμα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας ή 15 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου (βάζω δύο παραδείγματα χαλαρότητας και ξαφνικού φόρτου) αλλά πραγματικά η έλλειψη ξεκούρασης και διακοπών δεν με εμπόδισαν να νιώθω ευτυχισμένος γι’ αυτό που κάνω. Από την άλλη, εάν έχεις βάλει πλώρη προς την επίτευξη ενός μεγάλου ονείρου θα πρέπει να θυσιάσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά σου, και οι οποίες θα μπορούσαν να σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και άνετη (οικονομικά μιλώντας) αλλά θα σε έβγαζαν εκτός προγράμματος για τον μεγάλο στόχο και αυτό είναι ένα σημείο καμπής για την μετέπειτα εξέλιξη σου» επισημαίνει.

«Κανένα μεγάλο όνειρο δεν πραγματοποιείται αν είσαι μόνος σου και δύσκολα πετυχαίνει κάποιος μόνος του πράγματα όσο ικανός και αν είναι» τονίζει και σημειώνει:

«Εγώ ευτυχώς (πέρα από την οικογένεια μου που με έχει στηρίξει σε κάθε μου βήμα), έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι με ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή άκουσαν το όραμά μου, με στήριξαν και χωρίς αυτούς ίσως να μην είχα βρεθεί στο σημείο που είμαι σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στους φίλους και συνεργάτες μου, Εβίτα Ψώνη και Δημήτρη Μαραγκό, στη Global Aviation S.A., στην Under Armour Greece, στο Street Workout Athens, στον Bαγγέλη Βερτόπουλο Coaching Therapy, το Physioloft, την Smart Education, το VR2- Virtual Reality Piraeus, και την Αδελφότητα Λεπτοκαριτών Θεσπρωτίας».