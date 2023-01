Η Emirates παρέχει μοναδικές προσφορές στους επιβάτες της που προγραμματίζουν να υποδεχτούν το 2023 με νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες στο Ντουμπάι. Για τις κρατήσεις εισιτηρίων μετ’ επιστροφής, που θα πραγματοποιηθούν προς ή μέσω Ντουμπάι από τις 16 έως τις 29 Ιανουαρίου 2023, η Emirates παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισιτηρίων σε τρία από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στο Ντουμπάι -και συγκεκριμένα για το Παρατηρητήριο At the Top, Burj Khalifa, τo Dubai Fountain Boardwalk Experience και την 45λεπτη κρουαζιέρα The Yellow Boats Atlantis Blast Tour.

Παρατηρητήριο At the Top, Burj Khalifa : Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν το Ντουμπάι από την κορυφή του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, το Burj Khalifa, και την πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης -από τις πεντακάθαρες ακτές της μέχρι τη λαμπερή μαρίνα του Ντουμπάι. Οι επισκέπτες μπορούν να ολοκληρώσουν την μοναδική αυτή εμπειρία απολαμβάνοντας πρωινά γλυκίσματα και καφέ στον 125 ο όροφο.

Dubai Fountain Boardwalk Experience : Η πλωτή πλατφόρμα στο εντυπωσιακό σιντριβάνι του Ντουμπάι δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες της να έρθουν πιο κοντά στα φημισμένα νερά, τη μουσική και τα λαμπερά θεάματα του Burj Khalifa. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στη λίμνη Burj, η οποία εκτείνεται σε 30 στρέμματα, καθώς και σε περισσότερες από 1.000 διαφορετικές υδάτινες εκτάσεις.

Κρουαζιέρα Yellow Boats Atlantis Blast Tour: Όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στην 45λεπτη κρουαζιέρα, θα περιηγηθούν από τη μαρίνα του Ντουμπάι απευθείας στο Palm Jumeirah, και γύρω από το Atlantis the Palm. Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν επιβλητικά τοπία, να μάθουν για την αρχιτεκτονική ιστορία και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους από τις εξιστορήσεις του εξειδικευμένου ξεναγού, απολαμβάνοντας παράλληλα τον ήλιο και τον πολιτισμό της περιοχής.

Η συγκεκριμένη προσφορά είναι σε ισχύ για όλες τις κρατήσεις εισιτηρίων μετ’ επιστροφής, προς ή μέσω Ντουμπάι, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας emirates.com με τη χρήση του κωδικού EKDXB23 ή μέσω συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτόρων, έως τις 29 Ιανουαρίου 2023 και αφορά ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 18 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2023*.

Οι επιβάτες της Emirates θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αντίστοιχες προσφορές τους επόμενους μήνες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη χειμερινή τους απόδραση στο Ντουμπάι.

Εξερευνήστε το Ντουμπάι με την Emirates

Το Ντουμπάι προσφέρει κάτι νέο σε κάθε ταξιδιώτη μέσα από ένα εύρος εμπειριών παγκόσμιου επιπέδου -από ηλιόλουστες παραλίες και πολιτιστικές δραστηριότητες μέχρι υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αναψυχής.

My Emirates Winter Pass: Οι επιβάτες της Emirates, που ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα μεγάλο εύρος προσφορών σε εκατοντάδες καταστήματα λιανικής, χώρους αναψυχής και εστίασης, καθώς και σε δημοφιλή αξιοθέατα και πολυτελή σπα, σε όλο το Ντουμπάι και τα ΗΑΕ, επιδεικνύοντας την κάρτα επιβίβασής τους και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές της κάρτας επιβίβασης της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com/myemiratespass.

Συνεργάτες Skywards: Τα μέλη του βραβευμένου προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν να κερδίσουν Μίλια και να επωφεληθούν από τις καθημερινές αγορές τους σε καταστήματα λιανικής στα ΗΑΕ, και να εξαργυρώσουν Μίλια σε εισιτήρια και αναβαθμίσεις,

καθώς και σε εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com/gr/greek/skywards/.

Η Emirates έχει επαναφέρει με ασφάλεια τις πτήσεις σε περισσότερους από 130 προορισμούς του δικτύου της, σε έξι ηπείρους, παρέχοντας αυτή τη στιγμή 7 πτήσεις την εβδομάδα από Αθήνα προς Ντουμπάι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com. Μπορείτε να προβείτε σε κράτηση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα emirates.com ή μέσω συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτόρων.