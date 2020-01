Η Gulf Air διακόπτει τις πτήσεις της προς της Βαγδάτη και τη Νατζάφ

Η αεροπορική εταιρεία Gulf Air του Μπαχρέιν ανέστειλε μέχρι νεωτέρας τις πτήσεις της από και προς τη Βαγδάτη και τη Νατζάφ του Ιράκ για λόγους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έγινε μέσω του Twitter μετά την αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βαγδάτη που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί.

TRAVEL ALERT: Flights to and from Baghdad and Najaf in the Republic of Iraq have suspended until further notice due to safety and security issues.

— Gulf Air (@GulfAir) 3 Ιανουαρίου 2020