Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα χωριά, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο λόγος για το Gordes, το οποίο είναι χτισμένο στη νότια άκρη του λόφου Plateau de Vaucluse στην Προβηγκία.

Οι χαλαροί ρυθμοί, η μεσογειακή αύρα και τα απέραντα λιβάδια με λεβάντες προσδίδουν μια ξεχωριστή γοητεία στο μεσαιωνικό αυτό χωριό, το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης μεγάλων ζωγράφων. Ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει το Gordes περπατώντας στα στενά, λιθόστρωτα σοκάκια. Τα ψηλά, πέτρινα σπίτια χτισμένα σε διάφορα επίπεδα είναι γαντζωμένα πάνω στα βράχια και προσφέρουν άπλετη θέα στους γύρω αμπελώνες και ελαιώνες.

Στο κέντρο του χωριού θα συναντήσετε μια μικρή γραφική πλατεία με σιντριβάνι και γύρω της όμορφα αρχοντικά. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το αβαείο Cistercian Sénanque, στο οποίο μπορεί να μπει κανείς μόνο τρεις φορές την ημέρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και το φεστιβάλ μουσικής και κρασιού. Ωστόσο, από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά του είναι το επιβλητικό κάστρο του χωριού που χτίστηκε το 1031 και ανακατασκευάστηκε το 1525 με αναγεννησιακές επιρροές. Σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Pol Mara.

