Τον χειμώνα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πήλιο και τα πανέμορφα και γραφικά χωριά του για μια απόδραση από την καθημερινότητα, στην αγκαλιά της φύσης. Κι ένα από τα χωριά του που σίγουρα ξεχωρίζουν και αξίζει να επισκεφτείτε, είναι και η Τσαγκαράδα, που συνδυάζει τον βουνίσιο χαρακτήρα με τη θαλασσινή αύρα.

Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Πηλίου και σε απόσταση περίπου 50 χλμ. από το κέντρο του Βόλου. «Βουτηγμένη» στην καταπράσινη φύση του βουνού των Κενταύρων, ξεχωρίζει για την απεριόριστη θέα στα νερά του Αιγαίου, αλλά και τα πηλιορείτικα αρχοντικά της με τα πετρόκτιστα σοκάκια.

Η Τσαγκαράδα χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους συνοικίες. Η Αγία Παρασκευή, με σήμα κατατεθέν τον αιωνόβιο πλάτανο και την ομώνυμη εκκλησία, είναι και η πιο δημοφιλής. Η πλατεία των Ταξιαρχών, από την άλλη, είναι η παλαιότερη συνοικία του χωριού, ενώ η τρίτη χρονολογικά είναι εκείνη του Αγίου Στεφάνου. Τέλος, η πλατεία της Αγίας Κυριακής εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Τσαγκαράδας. Στα πιο χαρακτηριστικά σημεία του χωριού, η κεντρική πλατεία με τον αιωνόβιο, τεράστιο γεροπλάτανο, τα κλαδιά του οποίου σκεπάζουν σχεδόν όλο το πλακόστρωτο στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής.

