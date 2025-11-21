Όσες φορές κι αν επισκεφθεί κανείς την Ήπειρο, πάντα θα εντυπωσιάζεται με τις απίστευτες ομορφιές που αποκαλύπτονται σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, ενώ πάντα υπάρχει ακόμα ένα χωριό να του τραβήξει το βλέμμα ακόμα μια εικόνα μέσα στα Τζουμέρκα που αντικρίζει για πρώτη φορά.

Κι ένα από αυτά τα χωριά, τα άγνωστα σε πολύ κόσμο είναι και η Κυψέλη… Σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την Άρτα, μέσα στα Αθαμάνια Όρη και με υψόμετρο 600 μέτρων στην πλατεία της, η Κυψέλη, κρυμμένη μέσα στα έλατα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά και εξαιρετικά χωριά της Ηπείρου. Η παλιότερη ονομασία της ήταν Χώσεψη, και το 1962 μετονομάστηκε σε Κυψέλη.

Το χωριό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο υψώματα και χωρίζεται σε τέσσερις συνοικισμούς: τη Λούτσα, την Καλλονή, την Ευαγγελίστρια, τη Ρουπακιά και τον Άι- Γιώργη. Σημείο αναφοράς είναι φυσικά το κέντρο του χωριού με την παραδοσιακή πλατεία και τα καφενεδάκια της, στη σκιά των πλατάνων.

Στην Κυψέλη λειτουργεί Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ζωής, που πρωτοφιλοξενήθηκε στους χώρους του καφενείου του ιδρυτή Παντελή Χρ. Καραλή, ενώ αξίζει να κάνετε μια στάση στη Μονή Ευαγγελίστριας- που χρονολογείται από το 1700- για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητης αξίας τοιχογραφίες. Επίσης, στο χωριό βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Μάρκου που πυρπολήθηκε το 1692 και ξαναχτίστηκε το 1770, και είναι διακοσμημένη εσωτερικά με τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1786.

Δείτε τις φωτογραφίες