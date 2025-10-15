Πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και απόκοσμα μέρη του πλανήτη και το να βρεθεί κανείς σε αυτό είναι μια εμπειρία ζωής. Ο λόγος για το Ροράιμα, το υψηλότερο βουνό της οροσειράς Πακαράιμα που εντοπίζεται στο σημείο όπου συναντώνται η Βραζιλία, η Βενεζουέλα και η Γουιάνα.

Το Ροράιμα αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά μέρη στον κόσμο, ενώ το τμήμα του που ανήκει στη Βενεζουέλα είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου Κανάιμα. Η κορυφή του είναι επίπεδη και ο σχηματισμός του χρονολογείται πριν από περίπου δύο δισεκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας το έτσι το αρχαιότερο μέρος στη Γη, σύμφωνα με το archaeologist.org.

Η επίπεδη κορυφή του βουνού έχει έκταση 31 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ορίζεται από κάθετους απότομους βράχους ύψους 400 μέτρων γύρω γύρω. Εδώ φιλοξενείται ένα οικοσύστημα άγριας ζωής που δε βρίσκεται πουθενά αλλού στον πλανήτη, ενώ έχουν εξελιχθεί πολλά σαρκοφάγα είδη φυτών με χαρακτηριστικότερο το πανέμορφο Marsh Pitcher που τρώει έντομα.

Επίσης, εδώ βρίσκονται και ορισμένοι από τους υψηλότερους καταρράκτες του κόσμου. Για να φτάσετε στην κορυφή του, θα χρειαστείτε 2 με 3 μέρες περπάτημα στην Gran Sabana της Βενεζουέλας, καθώς δεν υπάρχει μονοπάτι από την πλευρά της Γουιάνας και της Βραζιλίας. Η κορυφή, ωστόσο, σας αποζημιώνει και με το παραπάνω με τις 52 λίμνες, τους 56 καταρράκτες και τη μοναδική πανίδα και χλωρίδα. Ο όρος Roraima έχει πολιτιστική σημασία για τους ιθαγενείς Pemon που κατοικούν στην περιοχή. Θεωρούν το βουνό ιερό και πιστεύουν ότι είναι το κούτσουρο ενός πανίσχυρου δέντρου που κάποτε κρατούσε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά του κόσμου.

Ανακαλύφθηκε το 1596 από τον Sir Walter Raleigh, Άγγλο αριστοκράτη, συγγραφέα, ποιητή και εξερευνητή. Τέλος, στο όρος Ροράιμα διαδραματίζεται το μυθιστόρημα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ «Ο Χαμένος Κόσμος».

Δείτε τις φωτογραφίες