Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, το Μπέργκεν, είναι ένα σκέτο όνειρο. Ένα μέρος γεμάτο ζωντάνια, καταπράσινα βουνά, εντυπωσιακά φιορδ και γραφικά χρωματιστά σπίτια, ενώ, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, έχει χτιστεί σε επτά λόφους απ’ όπου αγναντεύει τον παγωμένο Ατλαντικό.

Μπέργκεν σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «το λιβάδι ανάμεσα στα βουνά» και προέρχεται από παλιές νορβηγικές και ισλανδικές διαλέκτους. Με μακρά ναυτική πορεία, η μακρινή πόλη του βορρά είναι γνωστή για την περιοχή της προκυμαίας Μπρίγκεν. Τα βαμμένα με έντονα χρώματα ξύλινα κτίρια της συνοικίας κουβαλάνε ιστορία 900 ετών και ανήκαν στο Χανσεατικό Σύνδεσμο, ενώ σήμερα η περιοχή έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.

Η βόλτα στο Μπέργκεν ξεκινάει από την υπαίθρια αγορά θαλασσινών και ολοκληρώνεται στην κορυφή του βουνού Φλόυεν, όπου φτάνει κανείς με το τελεφερίκ. Η πέτρινη εκκλησία Μαριακίρχεν χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και εντυπωσιάζει με την επιβλητική της είσοδο και το περίτεχνο μπαρόκ εσωτερικό της.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Χανσεατικό Μουσείο, το Μουσείο του Μπρίγκεν και τον πύργο Μπέργκενχους, που χρονολογείται από το 1560 και προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης. Το Ναυτικό Μουσείο αφηγείται τη ναυτική πορεία της Νορβηγίας και περιέχει μικρογραφίες των πλοίων των Βίκινγκς. Το ενυδρείο του Μπέργκεν είναι ένα από τα πιο πλούσια της Ευρώπης, με θαλασσινό νερό που αντλείται από 130 μέτρα βάθος και φιλοξενεί χιλιάδες είδη ψαριών και θαλάσσιων οργανισμών, καθώς και πιγκουίνους, φώκιες και θαλάσσιους ελέφαντες.

Το ιστιοφόρο Statsraad αποτελεί το στολίδι της πόλης και χρησιμοποιείται ως παραδοσιακό αγκυροβόλιο στο λιμάνι της πόλης. Στο Μουσείο Τέχνης ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει από κοντά τα αριστουργήματα των φημισμένων Νορβηγών καλλιτεχνών, όπως ο Έντβαρτ Μουνκ, αλλά και ξένων, όπως οι Πάμπλο Πικάσο και Πάουλ Κλέε.

Μια εναλλακτική πρόταση είναι να επισκεφθείτε το Μουσείο Λέπρας, που στεγάζεται στο νοσοκομείο που φιλοξενούσε τους ασθενείς για πάνω από 5 αιώνες. Μοναδική εμπειρία προσφέρει η σιδηροδρομική διαδρομή από το Όσλο στο Μπέργκεν, που θεωρείται μία από τις ομορφότερες παγκοσμίως, καθώς περνάει από πανέμορφα τοπία, βουνά και γραφικές λίμνες.

