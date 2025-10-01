Η Διεύθυνση Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC– ΜSC Cruises και το θυγατρικό brand πολυτελείας Explora Journeys, διοργάνωσαν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου εκδήλωση στο κρουαζιερόπλοιο EXPLORA I με αφορμή την τελευταία του προσέγγιση για το 2025 στο λιμάνι του Πειραιά, σε συνέχεια των εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σύρο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΟΛΠ/ COSCO, του Λιμενικού Σώματος και θεσμικών φορέων του κλάδου της ναυτιλίας και του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, τίμησαν με την παρουσία και τους χαιρετισμούς τους:

Ο Καπετάνιος του Explora I, Diego Michellozzi , ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του Explora στην Ελλάδα, ενός από τα πιο πολυτελή και όμορφα κρουαζιερόπλοια της αγοράς.

, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του Explora στην Ελλάδα, ενός από τα πιο πολυτελή και όμορφα κρουαζιερόπλοια της αγοράς. Ο κ. Σταύρος Βοιδονικόλας, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά , εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, ανέφερε ότι: «Θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μας ότι από τις εργασίες της σημερινής εκδήλωσης θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε οφέλη για την πόλη, το μεγάλο μας λιμάνι και την τοπική κοινωνία.Ως απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, που υπηρέτησα επί είκοσι χρόνια στο λιμάνι κρουαζιέρας, γνωρίζω τόσο τα προβλήματα όσο και τις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης που αναδεικνύονται. Ευκαιρίες που γίνονται πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες όλων εσάς, που με όραμα, σχέδιο και σκληρή δουλειά εργάζεστε για το μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας. Η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την κρουαζιέρα είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό, για τα οφέλη που θα αποφέρει στην ελληνική οικονομία και, κυρίως, για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μας.»

, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, ανέφερε ότι: «Θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μας ότι από τις εργασίες της σημερινής εκδήλωσης θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε οφέλη για την πόλη, το μεγάλο μας λιμάνι και την τοπική κοινωνία.Ως απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, που υπηρέτησα επί είκοσι χρόνια στο λιμάνι κρουαζιέρας, γνωρίζω τόσο τα προβλήματα όσο και τις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης που αναδεικνύονται. Ευκαιρίες που γίνονται πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες όλων εσάς, που με όραμα, σχέδιο και σκληρή δουλειά εργάζεστε για το μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας. Η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την κρουαζιέρα είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό, για τα οφέλη που θα αποφέρει στην ελληνική οικονομία και, κυρίως, για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μας.» Ο κ. Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά σημείωσε ότι: «Η κρουαζιέρα αφορά προφανώς όχι μόνο τον Πειραιά, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Με χαρά θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αύξηση στο homeporting, γεγονός που σημαίνει ότι οι τουρίστες πλέον μένουν μία ή δύο διανυκτερεύσεις. Έτσι, προλαβαίνουν να επισκεφθούν και την Αθήνα αλλά και τον Πειραιά, ενισχύοντας την τοπική μας οικονομία. Είμαστε ανοικτοί στο γόνιμο διάλογο, προσπαθούμε και περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε μέρος της συζήτησης για τον εθνικό σχεδιασμό για την κρουαζιέρα.»

Ο κ. Beiyan Jin, Αντιπρόεδρος ΟΛΠ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του στρατηγικού δυναμικού του συγκεκριμένου τομέα, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας και στις τοπικές κοινωνίες. «Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ικανοποίηση για τη μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στην MSC Cruises και τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή τη συνεργασία και προσβλέπουμε στη συνέχισή της, με αμοιβαία πρόοδο και επιτυχία τα επόμενα χρόνια.Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Κρουαζιέρα και τον Τουρισμό, να επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και στη βελτίωση των υπηρεσιών, με σκοπό να προωθήσει ακόμη περισσότερο τον Πειραιά και την Ελλάδα ως μοναδικούς προορισμούς.»

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του στρατηγικού δυναμικού του συγκεκριμένου τομέα, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας και στις τοπικές κοινωνίες. «Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ικανοποίηση για τη μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στην MSC Cruises και τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή τη συνεργασία και προσβλέπουμε στη συνέχισή της, με αμοιβαία πρόοδο και επιτυχία τα επόμενα χρόνια.Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Κρουαζιέρα και τον Τουρισμό, να επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και στη βελτίωση των υπηρεσιών, με σκοπό να προωθήσει ακόμη περισσότερο τον Πειραιά και την Ελλάδα ως μοναδικούς προορισμούς.» Εκ μέρους του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Γραμματέας Άγγελος

Η Διεύθυνση Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, εκπροσωπήθηκε από τα στελέχη της, κα Elisabetta De Nardo, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Σχέσεων & Εμπορικών Υπηρεσιών Λιμένων και τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη, Ανώτερο Σύμβουλο, ανέδειξαν την αυξανόμενη παρουσία της MSC Cruises και Explora Journeys στην ελληνική αγορά.

Στο αρχικό μέρος της παρουσίασης, η κα Elisabetta De Nardo, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Σχέσεων & Εμπορικών Υπηρεσιών Λιμένων του Ομίλου MSC, παρουσίασε την MSC Cruises, η οποία σήμερα διαθέτει στόλο 23 σύγχρονων πλοίων, με τέσσερα νέα πλοία προγραμματισμένα να παραδοθούν μεταξύ 2026 και 2030. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Explora Journeys, το πολυτελές brand της Διεύθυνσης Κρουαζιέρας, το οποίο λανσαρίστηκε το 2023 και αναμένεται να επεκτείνει τον στόλο του σε έξι πολυτελή πλοία έως το 2028.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η MSC Cruises κατέχει σήμερα την πρώτη θέση σε αριθμό προσεγγίσεων στην Ελλάδα, ενώ περισσότερο από το 70% του στόλου που επισκέπτεται τη χώρα αποτελείται από μικρά και μεσαίου μεγέθους πλοία, γεγονός που επιβεβαιώνει μια ισορροπημένη και φιλική προς τους προορισμούς στρατηγική.

Κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, η MSC Cruises εγκαινίασε εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από τον Πειραιά με το MSC Sinfonia, προσφέροντας επταήμερες κρουαζιέρες που περιλαμβάνουν προορισμούς στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία.

Από τον Δεκέμβριο του 2027, η Explora Journeys προγραμματίζει να εισαγάγει προσεγγίσεις στα τέλη φθινοπώρου και τον χειμώνα — ένα καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση διαρκούς παρουσίας της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού κατά τις ενδιάμεσες και χαμηλές σεζόν.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική κρουαζιέρας, δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη επένδυση όχι μόνο στις υποδομές των λιμανιών αλλά και των ίδιων των προορισμών, τη βιωσιμότητα με την υιοθέτηση συστημάτων ‘Έξυπνης Διαχείρισης Κυκλοφορίας καθώς και τα ψηφιακά συστήματα κατανομής θέσεων ελλιμενισμού, για βέλτιστη πρόσβαση στα λιμάνια καθώς και τη διαφάνεια στη χρήση και κατανομή των πόρων. Τόνισε ότι η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Κράτους και του ιδιωτικού τομέα αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για το μέλλον. Ο κος Αναστασιάδης πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

Ανταποδοτικό τέλος κρουαζιέρας: Η MSC Cruises επικροτεί τη διαφανή επανεπένδυση των τελών επιβατών και των λιμενικών φόρων στην ανάπτυξη υποδομών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική. Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το ζήτημα της διαφάνειας και του προγραμματισμού στη διάθεση των εσόδων. Τόνισε χαρακτηριστικά: «αν δεν γνωρίζουμε ποια έργα υποδομών (σε λιμάνι ή στον ίδιο τον προορισμό) θα χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια και ποιο είναι το συνολικό πλάνο, είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη νέων προορισμών, δεδομένου ότι η κρουαζιέρα απαιτεί προγραμματισμό τουλάχιστον δύο ετών πριν την εισαγωγή ενός νέου λιμένα στο δρομολόγιο.»

Οικονομική Συνεισφορά της Κρουαζιέρας: Το 2023, η κρουαζιέρα συνέβαλε σχεδόν €2 δισ. στην ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας πάνω από 22.000 θέσεις εργασίας. Οι επιβάτες δαπανούν κατά μέσο όρο €253 ανά επίσκεψη, ενώ το 40% επιστρέφει αργότερα για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας. Η επέκταση της σεζόν σε φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα τοπικά έσοδα.

Το 2023, η κρουαζιέρα συνέβαλε σχεδόν €2 δισ. στην ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας πάνω από 22.000 θέσεις εργασίας. Οι επιβάτες δαπανούν κατά μέσο όρο €253 ανά επίσκεψη, ενώ το 40% επιστρέφει αργότερα για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας. Η επέκταση της σεζόν σε φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα τοπικά έσοδα. Περιβαλλοντική Δέσμευση: Η διεύθυνση κρουαζιέρας της MSC έχει στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050. Ήδη το 80% του στόλου είναι έτοιμο για σύνδεση με shore power, ενώ νέες τεχνολογίες όπως καύσιμα LNG, bio-LNG και προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων τοποθετούν την εταιρεία στην πρωτοπορία της βιώσιμης κρουαζιέρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: o Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιά, κ. Μαρκόπουλος Δημήτρης, o Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας & Πρόεδρος Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), κ. Καμαρινάκης Απόστολος, o Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, κ. Γιαμπανάς Νικόλαος, H Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρα (ΟΛΚΕ) & Πρόεδρος της MedCruise, κα Ρήγα Θεοδώρα, o Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, κ. Βακόνδιος Γεώργιος, o Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Βόλου & Γενικός Γραμματέας Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), κ. Αναγνώστου Σωκράτης, o Αναπληρωτής Διευθυντής Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΛΠ ΑΕ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), κ. Δεμενόπουλος Νεκτάριος, o Επίτιμος Πρόεδρος Ελλήνων Εφοπλιστών Κρουαζιέρας & Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) & Διευθυντής Majestic International Cruises INC. κ. Κόντες Θεόδωρος, o Εκτελεστικός Διευθυντής, Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), κ. Μάμαλης Βασίλης, o Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, κ. Μαυρίκος Νίκος, η Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines International Association (CLIA),κα Δεληγιάννη Μαρία και ο Γενικός Διευθυντής της MSC στην Ελλάδα, κ. Τσουκαλάς Ηλίας

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο πολυτελές Explora I, προσφέροντας στους προσκεκλημένους μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με το νέο πολυτελές brand κρουαζιέρας του Ομίλου MSC.

Σχετικά με τη Διεύθυνση κρουαζιέρας του Ομίλου MSC

Ο Κλάδος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, παγκόσμιου ηγέτη στις μεταφορές που ανήκει σε ιδιωτική ιδιοκτησία, έχει την έδρα του στη Γενεύη της Ελβετίας και περιλαμβάνει δύο διακριτά brands: την MSC Cruises, που καλύπτει τα τμήματα της σύγχρονης και premium κρουαζιέρας, και την Explora Journeys, η οποία είναι αφιερωμένη στο πολυτελές ταξίδι.

Η MSC Cruises είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας παγκοσμίως και ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη, με ισχυρή και συνεχώς αναπτυσσόμενη παρουσία στη Βόρεια Αμερική. Ως διεθνές brand κρουαζιέρας, διαθέτει στόλο 23 σύγχρονων πλοίων που ταξιδεύουν σε πέντε ηπείρους. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν περισσότερες από 100 χώρες και πάνω από 300 μοναδικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και απολαμβάνοντας κορυφαία φιλοξενία.

Η Explora Journeys, που λανσαρίστηκε το 2023, αποτελεί το πολυτελές brand θαλάσσιων ταξιδιών του Ομίλου, το οποίο επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της κρουαζιέρας για μια νέα γενιά απαιτητικών ταξιδιωτών. Ο στόλος, που σήμερα περιλαμβάνει δύο πλοία και θα επεκταθεί σε έξι έως το 2028, προσφέρει μία μορφή πολυτέλειας ανεπιτήδευτη αλλά εκλεπτυσμένη. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ταξίδια που αλλάζουν την οπτική σου, συνδεόμενοι με τη θάλασσα μέσα από μοναδικά δρομολόγια που εμπνέουν την ανακάλυψη σε όλες της τις εκφάνσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την MSC Cruises, δείτε εδώ.