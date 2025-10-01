Έχετε ποτέ επιλέξει μια θέση στο παράθυρο, μόνο για να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει παράθυρο δίπλα σας; Αν και φαίνεται σαν λάθος κράτησης, στην πραγματικότητα πρόκειται για αποτέλεσμα της ίδιας της κατασκευής και διαρρύθμισης των αεροπλάνων.

Τα παράθυρα είναι τοποθετημένα σε σταθερά διαστήματα πάνω στην άτρακτο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την ευελιξία να μετακινούν σειρές καθισμάτων για να κερδίσουν χώρο -ή κέρδος. Έτσι, ορισμένα «καθίσματα παραθύρου» καταλήγουν να προσφέρουν θέα μόνο σε έναν τοίχο. Και ενώ για κάποιους είναι απλώς μια μικρή απογοήτευση, για άλλους μπορεί να αποτελέσει λόγο διεκδίκησης αποζημίωσης.

Αλλά γιατί αυτά τα καθίσματα δεν έχουν παράθυρα; Επειδή μερικές φορές οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν το αεροσκάφος και προσθέτουν περισσότερες σειρές από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Βασικά, το πρόβλημα προκύπτει επειδή τα παράθυρα είναι μόνιμα δομικά στοιχεία, ενώ η διάταξη των καθισμάτων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις προτιμήσεις της αεροπορικής εταιρείας.

Δομικές απαιτήσεις έναντι ευελιξίας καθισμάτων

«Οι αεροπορικές εταιρείες διαμορφώνουν τα καθίσματα με βάση τη μέγιστη ευθυγράμμιση των καθισμάτων. Οι σειρές καθισμάτων απέχουν μεταξύ τους ανάλογα με το διάστημα μεταξύ των καθισμάτων (χώρος για τα πόδια), το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία και τον τύπο του αεροσκάφους», λέει στο Travel + Leisure ο Corry Lane, διευθυντής ασφάλειας της Cirrus Aviation Services, μιας εταιρείας ναύλωσης ιδιωτικών τζετ. «Τα παράθυρα, ωστόσο, είναι στερεωμένα στην άτρακτο του αεροσκάφους σε τυπικά διαστήματα που δεν ταιριάζουν πάντα με το διάστημα μεταξύ των καθισμάτων».

Οι κατασκευαστές αεροσκαφών όπως η Boeing και η Airbus συνήθως εγκαθιστούν παράθυρα σε απόσταση περίπου 50 εκατοστών μεταξύ τους. Στη συνέχεια, οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν το εσωτερικό σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις. Αν έχετε την αίσθηση ότι ο χώρος για τα πόδια μειώνεται όλο και περισσότερο στις πτήσεις τα τελευταία χρόνια, αυτό οφείλεται στην «προσαρμογή» που γίνεται. Γενικά, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους μπορεί να εγκαθιστούν καθίσματα με μικρότερο διάστημα μεταξύ τους, ώστε να χωρέσουν περισσότερες σειρές, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης μπορεί να έχουν λιγότερες σειρές, αλλά περισσότερο χώρο για τα πόδια.

Δεδομένου ότι τα παράθυρα είναι ήδη εγκατεστημένα όταν καθορίζονται οι διαμορφώσεις των καθισμάτων, δεν μπορούν να προσαρμοστούν και προκύπτουν παραμορφώσεις.

Καθίσματα παραθύρου χωρίς θέα

Το πρόβλημα της ευθυγράμμισης έχει οδηγήσει σε περιπτώσεις όπου οι αεροπορικές εταιρείες ορίζουν καθίσματα ως «καθίσματα παραθύρου» παρά την απουσία πραγματικών παραθύρων -αλλά είναι αυτό νόμιμο; Δεν υπάρχουν ακόμη αυστηρές οδηγίες και έχουν κατατεθεί ομαδικές αγωγές εναντίον μεγάλων εταιρειών μόλις τον Αύγουστο του 2025, με την κατηγορία παραπλανητικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα πρότυπα, οι πρακτικές του κλάδου εξελίσσονται προς μεγαλύτερη διαφάνεια και οι τρέχουσες νομικές διαδικασίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προηγούμενο για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Alaska Airlines και η American Airlines, αναφέρουν ήδη κατά την κράτηση των θέσεων πού υπάρχουν θέσεις χωρίς παράθυρο, χρησιμοποιώντας όρους όπως «χωρίς παράθυρο» ή «θέση στον τοίχο».

Τι μπορείτε να κάνετε αν σας ανατεθεί μια θέση δίπλα στον τοίχο

«Οι επιβάτες έχουν διάφορες νομικές επιλογές, όπως επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Αν η θέση διαφέρει σημαντικά από το προϊόν που τους υποσχέθηκε (π.χ. δεν έχει παράθυρο), η αγορά μπορεί να θεωρηθεί άκυρη ή παραπλανητική», λέει ο Napoli. «Επίσης, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τη νομική οδό της ψευδούς διαφήμισης ή της ψευδούς δήλωσης, όπου η επιπλέον χρέωση για θέση “κοντά στο παράθυρο” όταν δεν υπάρχει παράθυρο μπορεί να αποτελεί παραβίαση της σύμβασης ή αδικαιολόγητο πλουτισμό. Τέλος, οι επιβάτες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τη νομική οδό της ομαδικής αγωγής».