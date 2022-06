Η Huawei φιλοξένησε το Digital Talent Summit στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ανώτατης Εκπαίδευσης της UNESCO. Στη σύνοδο συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά, περισσότεροι από 80 εμπειρογνώμονες από τον εκπαιδευτικό τομέα που εκπροσωπούν κυβέρνησεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον τομέα των ΤΠΕ και την UNESCO. Οι προσκεκλημένοι συζήτησαν για το πώς η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο στην επανατοποθέτηση της ανωτάτης εκπαίδευσης, για ένα βιώσιμο μέλλον. Δέκα σπουδαστές από το πρόγραμμα Seeds for the Future της Huawei συμμετείχαν επίσης στη σύνοδο κορυφής.

Η Assistant Director της UNESCO για την Εκπαίδευση, Stefania Giannini και ο Board Director & Senior Vice President της Huawei, Vincent Peng, στην έναρξη της εκδήλωσης περιέγραψαν τον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο που παίζει η τεχνολογία στην καινοτομία και την εκπαίδευση. Η Giannini ανέφερε, «Πρέπει τώρα να κάνουμε έξτρα βήματα, για να γεφυρώσουμε το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα και να ενσωματώσουμε λύσεις βασισμένες στις ΤΠΕ, σε συστήματα ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι το κλειδί για περισσότερα, πέρα από την απασχόληση των πτυχιούχων. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί επίσης να συμβάλει σε πιο ανοιχτά, ευέλικτα και συνδεδεμένα οικοσυστήματα ανώτερης εκπαίδευσης».

Ο Peng, με τη σειρά του, κάλεσε τα πανεπιστήμια, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον. Όπως επεσήμανε, «Η ψηφιακή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να εξισορροπήσει εκ νέου τους εκπαιδευτικούς πόρους του κόσμου. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία για να οικοδομήσουμε ένα πιο συνεργατικό, ανοιχτό και ζωντανό εκπαιδευτικό σύστημα.»

Ο Peng μίλησε επίσης για τις πρωτοβουλίες που επιδιώκει η Huawei, με σκοπό να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα και να αναπτύξει το οικοσύστημα ταλέντων, συμπεριλαμβανομένου του έργου Huawei ICT Academy, όπου συνεργασίες πανεπιστημίων-επιχειρήσεων βοηθούν τα πανεπιστήμια να εκπαιδεύουν νέα ταλέντα στις ΤΠΕ μέσω ειδικών μαθημάτων, εκπαιδευτικών boot camp και διαγωνισμών.

«Έχουμε συνεργαστεί με σχεδόν 2.000 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουμε Ακαδημίες ΤΠΕ Huawei, με στόχο την εκπαίδευση περισσότερων από 1 εκατομμυρίου επαγγελματιών και ειδικών ΤΠΕ έως το 2024», σημείωσε. «Ελπίζουμε να βελτιώσουμε τον ψηφιακό γραμματισμό όλων μέσω αυτών των προσπαθειών, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και των διαφορετικών κλάδων».

Η Huawei ξεκίνησε το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων Seeds for the Future το 2008 και επί του παρόντος παρέχει υποτροφίες, διαγωνισμούς τεχνολογίας και εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων. Έκτοτε, το πρόγραμμα έχει ωφελήσει 1,54 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 150 χώρες. Το 2021, η Huawei κυκλοφόρησε ένα νέο πρόγραμμα Seeds for the Future 2.0 ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για περαιτέρω ανάπτυξη ταλέντων.

Στη Σύνοδο Κορυφής έδωσαν επίσης το παρών κορυφαίοι παράγοντες γτου εκπαιδευτικού τομέα, μεταξύ των οποίων: o Markus González Beilfuss, υφυπουργός πανεπιστημίων της Ισπανίας, ο Ivica Šušak, Υπουργός στο Υπουργείο Επιστημών και Παιδείας της Κροατίας, ο Qin Changwei, Γενικός Γραμματέας τηςΕθνικής Επιτροπής της Κίνας για την UNESCO· και ο Li Ming, Διευθυντής της UNESCO-ICHEI.

Ο Šušak αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της εισαγωγής της ψηφιοποίησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρουσιάζοντας το πώς η ψηφιοποίηση έχει ωφελήσει τα σχολεία στην Κροατία. Καθόρισε επίσης έναν οδικό χάρτη για την ψηφιοποίηση στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση, η Huawei και η Ernst & Young (EY) κυκλοφόρησαν επίσης την πρώτη λευκή βίβλο για το μέλλον των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην Ισπανία. Αυτή η λευκή βίβλος είναι μία από τις τέσσερις λευκές βίβλους που θα δημοσιεύσει η Huawei τους επόμενους μήνες. Τα επόμενα δύο θα αφορούν την ανάπτυξη ταλέντων στη Νότια Αφρική και την Κίνα.

Ο τομέας της εκπαίδευσης αλλάζει γρήγορα καθώς τεχνολογίες όπως big data, το cloud, augment reality, virtual reality, και η τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν γρήγορα την υβριδική μάθηση πιο προσιτή για όλους. Ωστόσο, η νέα λευκή βίβλος της Huawei για την εκπαίδευση στην Ισπανία ανέφερε ότι μόνο το 13% των εταιρειών χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες αιχμής και οι εταιρείες που τις χρησιμοποιούν το κάνουν κυρίως για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

H Marc García Tamayo, Senior Manager της EY, δήλωσε πως, «Υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και εταιρειών, έτσι ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα και να ενθαρρύνει την επικοινωνία με τα σχολεία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων».

Στο δεύτερο πάνελ, οι ειδικοί συζήτησαν τον τρόπο ανάπτυξης του οικοσυστήματος ταλέντων ΤΠΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Huawei ICT Academy. Ο Zhang Jing, Senior Director του Huawei Education Talent Ecosystem, ο Reini Wirahadikusumah, Πρύτανης, ο Δρ. Héctor Benítez Pérez, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υπολογιστών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Universidad Nacional Autónoma de México, ο καθηγητής Linhuen Erle Lim Chuen Hian Αντιπρόεδρος (Teaching Innovation & Quality) στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης μοιράστηκαν τις απόψεις και τις βέλτιστες πρακτικές τους.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον εορτασμό της συνεργασίας της Huawei με ακαδημαϊκούς εταίρους και κυβερνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβάνοντας την έναρξη των υποτροφιών Seeds For The Future και 11 Μνημόνια Συνεργασίας με Ακαδημίες ΤΠΕ στην Ευρώπη, την Ασία-τον Ειρηνικό και την Αφρική.