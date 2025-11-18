Οι τεχνολογικοί γίγαντες Nvidia και Microsoft ανακοίνωσαν ότι θα επενδύσουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια και 5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, στη νεοσύστατη εταιρεία που εξειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Anthropic, γνωστή για το εργαλείο παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης Claude.

Η start-up, από την πλευρά της, δεσμεύεται να αγοράσει χωρητικότητα αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Azure, την πλατφόρμα cloud computing της Microsoft, και θα διαθέσει την Claude σε «επιχειρηματικούς πελάτες της Azure, με διευρυμένη επιλογή μοντέλων και νέων δυνατοτήτων», υπογραμμίζει η κοινή ανακοίνωση της Nvidia και της Microsoft.

«Αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για εμάς», δήλωσε ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, την Τρίτη. «Θαυμάζουμε το έργο της Anthropic εδώ και πολύ καιρό, και αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούμε σε τόσο βάθος με την Anthropic».

Η Nvidia και η Anthropic συνεργάζονται «για να υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη της Anthropic» για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι εταιρείες θα δουλέψουν μαζί πάνω στην τεχνική σχεδίαση και την αρχιτεκτονική ώστε να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα της Anthropic για καλύτερη απόδοση και αποδοτικότητα, καθώς και να βελτιστοποιήσουν τις αρχιτεκτονικές της Nvidia για τα συγκεκριμένα workloads της Anthropic.

Η Microsoft έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανταγωνίστρια της Anthropic, την OpenAI, υποστηρίζοντας την εταιρεία ήδη από το 2019. Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές οντότητες στον πλανήτη, μετά την κυκλοφορία του chatbot της, ChatGPT.

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη έρευνας της OpenAI, συμπεριλαμβανομένου του CEO της, Dario Amodei. Είναι κυρίως γνωστή για την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με την ονομασία Claude.

Ο CEO της Google προειδοποιεί πως καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, «όταν σκάσει η φούσκα του AI».

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, προειδοποίησε ότι, αν σκάσει η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη.

Ο Σουντάρ Πιτσάι τόνισε πως, αν και η έκρηξη των επενδύσεων στον κλάδο του AI αποτελεί μια πραγματικά «εξαιρετική περίοδο», θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει μια κάποια «παράλογη υπερβολή» στη σημερινή άνθηση του κλάδου.

Η δήλωσή του έρχεται εν μέσω φόβων στη Silicon Valley ότι έχει δημιουργηθεί μια φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών AI έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και δαπανώνται υπέρογκα ποσά σε αυτή τη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η Google θα μπορούσε να αντέξει σε περίπτωση που αντιστραφεί αυτό το κύμα και σκάσει η «φούσκα», ο κ. Πιτσάι είπε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας μπορεί μεν να αντέξει μια τέτοια καταιγίδα, αλλά υπογράμμισε και το εξής: «Καμία εταιρεία δεν είναι πραγματικά άτρωτη – ούτε και εμείς».

Η αξία της μετοχής της Alphabet έχει διπλασιαστεί μέσα σε επτά μήνες, φτάνοντας τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο σίγουρες για την ικανότητα του κολοσσού να αντιμετωπίσει την απειλή της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT.

Ένας βασικός τομέας ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη από την Alphabet εξειδικευμένων «υπερτσίπ» για AI, που ανταγωνίζονται εκείνα της Nvidia, της εταιρείας του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία έγινε πρόσφατα η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που κατάφερε να αποτιμηθεί στα 5 τρισ. δολάρια.

Καθώς οι αποτιμήσεις ανεβαίνουν, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το περίπλοκο δίκτυο συμφωνιών αξίας 1,4 τρισ. δολαρίων γύρω από την OpenAI, μια εταιρεία που φέτος αναμένεται να έχει έσοδα μικρότερα ακόμα και από το ένα χιλιοστό του ύψους των επενδύσεων που σχεδιάζονται.

Σε δηλώσεις που θυμίζουν εκείνες του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996 -όταν είχε προειδοποιήσει για «παράλογο ενθουσιασμό» στις αγορές, χρόνια πριν σκάσει η φούσκα του dotcom το 2000– ο Πιτσάι τόνισε ότι η βιομηχανία έχει την τάση να «ξεφεύγει» κατά τη διάρκεια τέτοιων επενδυτικών κύκλων.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Πιτσάι υποστήριξε πως το μοναδικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Google, δηλαδή το γεγονός πως ελέγχει ολόκληρη την τεχνολογική της «αλυσίδα», από τους δικούς της επεξεργαστές μέχρι τα δεδομένα του YouTube, της επιτρέπει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τυχόν αναταράξεις στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά από μια πρόσφατη προειδοποίηση του Τζέιμι Ντάιμον, επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, ο οποίος δήλωσε στο BBC τον περασμένο μήνα ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά μέρος των χρημάτων που ρέουν στη βιομηχανία «πιθανότατα θα χαθεί».