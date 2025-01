Η Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) τερματίζει το πρόγραμμα fact-checking στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα σημαντικό πισωγύρισμα της πολιτικής ελέγχου του περιεχομένου, ανακοίνωσε ο ιδρυτής της Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

«Θα απαλλαγούμε από τα fact-checkers και θα τα αντικαταστήσουμε με τα community notes, αντίστοιχα με του Χ, αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανακοίνωσε ο Ζάκερμπεργκ με μήνυμά του στα κοινωνικά μέσα.

Meta boss Mark Zuckerberg says Facebook will end third-party fact-checking, adopt Elon Musk’s ‘Community Notes’ system on X https://t.co/6AwHf6cs94 pic.twitter.com/BpWNx3BQde