Με βαρύ πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν στο ματς με την Φενερμπαχτσέ. Ειδικότερα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πρόστιμο 22.000 ευρώ στους «Πράσινους», λόγω χρήσης λέιζερ, επιθετικής συμπεριφοράς φιλάθλων, ρίψης αντικειμένων και ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας στο παιχνίδι με τους Τούρκους. Παράλληλα, στον Ματίας Λεσόρ επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και αποκλεισμός μίας αγωνιστικής.

Ακόμη, η EuroLeague τιμώρησε με πρόστιμο 5.000 ευρώ τον Γιώργο Μπαρτζώκα για δηλώσεις του σχετικά με τη διαιτησία στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι.

Τέλος, χρηματική ποινή επιβλήθηκε και στον Πανιώνιο, ύψους 4.000 ευρώ, για προσβλητική συμπεριφορά οπαδών του στην αναμέτρηση με την Μπεσίκτας για το Eurocup.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος – Μπεσίκτας, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».