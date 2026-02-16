Η 4η θέση παραμένει εδώ και αρκετό διάστημα στα χέρια του Λεβαδειακού, ο οποίος απέσπασε σημαντικό βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό, παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να πλησιάσει, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Λάρισα, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να διατηρηθεί στους έξι βαθμούς.

Η ομάδα της Βοιωτίας εξακολουθεί να προηγείται με 39 βαθμούς, έχοντας μάλιστα την πιο παραγωγική επίθεση στο πρωτάθλημα με 49 γκολ σε 21 αγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στους 33 βαθμούς, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο, γεγονός που του δίνει περιθώρια να μειώσει την απόσταση. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, που έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου.

Εφόσον οι «Πράσινοι» καταφέρουν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Κρητικούς, θα μειώσουν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, κάτι που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδέχεται να έχει χαρακτήρα «τελικού» για την κατάληψη της τέταρτης θέσης.

Ωστόσο, το πρόγραμμα του Λεβαδειακού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Από τα πέντε παιχνίδια που απομένουν, τα τρία είναι απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, καθώς έχει εκτός έδρας αγώνες με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ θα υποδεχθεί και τον Παναθηναϊκό. Παρά τη δυσκολία του προγράμματος, οι Βοιωτοί έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς δεν αντιμετωπίζουν την ίδια πίεση με το «τριφύλλι». Ακόμη και σε περίπτωση που τερματίσουν πέμπτοι, θα παραμείνουν εντός του στόχου της ευρωπαϊκής εξόδου και θα διεκδικήσουν θέση στα playoffs για τις θέσεις 5-8.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ισοβαθμίας, οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στη Λεωφόρο. Αν το ίδιο αποτέλεσμα επαναληφθεί και στη Λιβαδειά, τότε καθοριστικό ρόλο θα παίξει η συνολική διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδειακός έχει σαφές προβάδισμα με +24, έναντι +7 του Παναθηναϊκού, διαφορά που δύσκολα μπορεί να ανατραπεί, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού



22η αγωνιστική

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (22/2)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά – Λεβαδειακός (28/2)

Παναθηναϊκός – Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας – Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (1η αγωνιστική)