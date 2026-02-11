Με γκολ του Λαμπρόπουλου στο 45′, ο ΟΦΗ των 10 παικτών νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τον Λεβαδειακό στη ρεβάνς του 1-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί πήγαν στη Βοιωτία έχοντας ση συμπαράσταση των οπαδών τους και παράλληλα πολύ καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου για το πρωτάθλημα, πριν λίγες μέρες. Το παιχνίδι, όμως, άρχισε με νεύρα για αυτούς καθώς στο 12ο λεπτό είδαν τον διαιτητή να δείχνει κόκκινη κάρτα στον Αθανασίου για φάουλ στον Παλάσιος.

Ο ρέφερι έκρινε πως ο παίκτης των γηπεδούχων ήταν σε προφανή θέση για γκολ, μετά την παρέμβαση του VAR όμως άλλαξε γνώμη και τελικά όχι μόνο πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα αλλά δεν υπέδειξε καν φάουλ. Το παιχνίδι, επομένως, συνεχίστηκε με 11 εναντίον 11 και με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να γίνουν απειλητικές, χωρίς όμως να το καταφέρνουν. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η πρώτη τελική ήρθε στο 32′ με το αδύναμο σουτ του Μπάλτσι, τα λέει όλα.

Στα επόμενα λεπτά, όμως, είχαμε δράση… Στο 34′ ο ΟΦΗ έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Σαλσέδο είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τσοκάι, ο Λεβαδειακός άγγιξε το γκολ στο 41′ με την κεφαλιά του Όζμπολτ που κατάφερε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο Γκονζάλες και αμέσως μετά ήρθε το… 0-1!

Στο 45′ ο Γκονζάλες εκτέλεσε φάουλ λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και ο Λαμπρόπουλος με ωραία κεφαλιά από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη. Προβάδισμα που θα μπορούσε να χαθεί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι δύο προπονητές έκαναν από μία αλλαγή και οι γηπεδούχοι έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα πίεσαν από νωρίς με στόχο την ισοφάριση. Μια ισοφάριση που θα μπορούσε να έρθει στο 47′ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ στο νέο σουτ που έκανε ο Παλάσιος. Οι Βοιωτοί ήταν συνεχώς στην επίθεση και στο 60′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Πεντρόζο που βγήκε τετ α τετ μετά την κάθετη του Κωστή αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε και κράτησε το 0-1.

Το ματς παιζόταν, βασικά, στο μισό γήπεδο καθώς ο Λεβαδειακός πίεζε συνεχώς για την ισοφάριση και ο Παπαδόπουλος προσπαθούσε να βρει τη λύση με τις αλλαγές που έκανε, ο ΟΦΗ όμως, αν και με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να κρατήσει το σκορ και να πάρει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση για τον τελικό, περιμένοντας πλέον να μάθει αν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (57′ Παπαδόπουλος), Κωστή, Παλάσιος, Γκούμας (57′ Πεντρόζο), Μπάλτσι (46′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (79′ Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες (84′ Πούγγουρας), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Φούντας (46′ Κανελλόπουλος), Νους, Σαλσέδο.