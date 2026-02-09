Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τις ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδος, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη (11/02) σε Λιβαδειά και Θεσσαλονίκη. Την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Κλέι Ρούπερτι. Στο παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον ΟΦΗ, πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου.

Ο 35χρονος Ολλανδός διαιτητής έχει προηγούμενη παρουσία στη χώρα μας, ξανά από τη θέση του VAR, στον φετινό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη, όπου οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 3-0.

Παράλληλα, είχε αντίστοιχο ρόλο και σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, συγκεκριμένα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στον Άρη Λεμεσού, με την «Ένωση» να παίρνει την πρόκριση με νίκη 3-1 στην παράταση.