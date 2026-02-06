Η κατάσταση στη Μονακό έχει φτάσει στα άκρα, με τους παίκτες να είναι απλήρωτοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα και να σκέφτονται ακόμη και απεργία, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή τους στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Σαλόν.

Σύμφωνα με το «Meridian Sport», οι οικονομικές δυσκολίες της γαλλικής ομάδας είναι τόσο σοβαρές που η ομάδα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Οι παίκτες, εκνευρισμένοι από την παρατεταμένη καθυστέρηση στις πληρωμές τους, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κατέβουν σε απεργία. Σε αυτή την περίπτωση, η Μονακό θα αναγκαστεί να παραταχθεί με παίκτες από την εφηβική ομάδα, δημιουργώντας μια μοναδική, αλλά και δύσκολη συγκυρία για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει ήδη κρίση μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στην EuroLeague. Η επόμενη μέρα θα δείξει αν θα προκύψει νέο επεισόδιο στο σίριαλ των οικονομικών προβλημάτων.

Παράλληλα, το Πριγκιπάτο προχωρά στη διαδικασία ανάληψης της Μονακό από τα χέρια του Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η γαλλική ομάδα, που έχει απαγορευτεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές, έχει ζητήσει χρόνο για να εξετάσει διεξοδικά όλα τα οικονομικά δεδομένα, προσπαθώντας να βρει λύσεις και να επαναφέρει την ομάδα σε σταθερή τροχιά.