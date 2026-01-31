Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε νέο έργο στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα τρία εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου συνεχίζονται και υπάρχουν εξελίξεις καθώς εγκρίθηκε η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά τη δημιουργία πεζογέφυρας, η οποία θα εξυπηρετεί την πρόσβαση των φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων άναψε το πράσινο φως για αυτό το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό ύψους 3 εκατ. ευρώ και την ευθύνη για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και της μελέτης της πεζογέφυρας θα την έχει η κοινοπραξία που ανέλαβε την κατασκευή του γηπέδου.

Η διάρκεια της σύμβασης για την κατασκευή της πεζογέφυρας ορίζεται σε τρεις μήνες και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ξεπερνά την 30ή Απριλίου 2026, ημερομηνία που συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.