Με αποκλεισμό 25 αγώνων τιμωρήθηκε από το NBA ο Πολ Τζορτζ των Σίξερς για παραβίαση της πολιτικής της λίγκας κατά των ναρκωτικών.

Ο 35χρονος πάουερ φόργουορντ έκανε δηλώσεις στο ESPN και παραδέχθηκε ότι πήρε «ακατάλληλο φάρμακο», λέγοντας πως το έκανε για να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα ψυχικής υγείας, θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές.

«Τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει για τη σημασία της ψυχικής υγείας, και κατά την πρόσφατη προσπάθειά μου να λάβω θεραπεία για ένα προσωπικό πρόβλημα, έκανα το λάθος να πάρω ακατάλληλο φάρμακο», είπε αρχικά ο Τζορτζ και συνέχισε.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου και ζητώ συγγνώμη από τον οργανισμό των Σίξερς, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς για την κακή κρίση μου σε αυτή τη διαδικασία. Επικεντρώνομαι στο να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο για να διασφαλίσω ότι το μυαλό και το σώμα μου θα είναι στην καλύτερη κατάσταση, ώστε να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα όταν επιστρέψω».